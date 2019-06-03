Собаки «терроризируют» село в Елецком районе

Три овчарки набросились на липчанина, приехавшего отдохнуть к родственникам

В редакцию GOROD48 обратились жители села Суворовка с проблемой – в деревне овчарки двух местных фермеров не дают покоя ни селянам, ни приезжим. Так, нынешней весной, овчарки преградили дорогу бабульке идущей на кладбище, злобно рычали, в итоге ей пришлось отказать от похода на погост, и вернутся домой.



Гостю из Липецка, пенсионеру Александру Васильевичу Карасёву повезло меньше. Три овчарки набросились на него и покусали. «Разорвали бы, но, спасибо, вовремя подоспела помощь», - вспоминает он события августа прошлого года.



- Я приехал к сестрам в Суворовку, пошел купаться на речку. Вдруг, сзади – толчок в спину, я падаю, и чувствую боль в ногах. И вижу пасти трех овчарок. В результате, одну ногу мне серьезно покусали. Я стал кричать, звать на помощь. Прибежали люди, разогнали собак. На крик прибежал из расположенной неподалеку фермы работник и забрал овчарок. Оказалось, эти собаки принадлежат местному предпринимателю. А мне пришлось обращаться за медицинской помощью. После нападения псов я писал заявление и в сельсовет, в полицию, и даже в «Единую Россию» обращался. Административная комиссия райадминистрации оштрафовала предпринимателя. Из «Единой России» приезжали в село, знакомились с проблемой на месте, а мне пришел от них письменный ответ, что хозяин собак четыре раза привлекался к ответственности за своих овчарок и сейчас он их содержит в соответствии с законом. Я из-за этих овчарок стал бояться к сестрам в Суворовку приезжать. Как-то с другом на машине приехал, на въезде в село, а это уже с другой стороны от того места где напали на меня собаки, видим – на дороге «дежурят» еще две овчарки. Но, спасибо мы на машине бегали. Они вслед только лаяли, и бежали за машиной. Выяснилось, что эти овчарки принадлежат другому предпринимателю. Была одна напасть, теперь их две. И каждый раз как приедешь в Суворовку, все жалуются на псов.



В администрации талицкого сельского совета подтвердили, что проблема существует.



- Действительно, сигналы и жалобы поступали, сообщила GOROD48 глава талицкого сельсовета Наталья Карнадуд. – Хозяин овчарок подвергался административному наказанию. Но, каждый раз, как я приезжаю в село, ни вижу этих псов. А у их хозяев, что у одного, что другого, если речь идет уже о собаках второго нашего фермера из этого села, все собаки либо в вольерах, либо на привязи. Но, коль сигналы идут, мы обязательно будем принимать меры. Мы уже решили вопрос в Колосовке и Талице, где люди тоже жаловались на собак. Вот, до вашего звонка, я уже сделала заявку в тербунский питомник, который выиграл тендер на отлов собак в Елецком районе, и теперь, как говорится «кто не спрятался, я не виноват». Породистые, они, или нет, их отловят и увезут в питомник. Дальше, как по закону положено, так и будет.



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