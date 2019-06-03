Происшествия

59 минут назад

Собаки «терроризируют» село в Елецком районе

8 701
#собаки #нападение
Собаки «терроризируют» село в Елецком районе

Три овчарки набросились на липчанина, приехавшего отдохнуть к родственникам

В редакцию GOROD48 обратились жители села Суворовка с проблемой – в деревне овчарки двух местных фермеров не дают покоя ни селянам, ни приезжим. Так, нынешней весной, овчарки преградили дорогу бабульке идущей на кладбище, злобно рычали, в итоге ей пришлось отказать от похода на погост, и вернутся домой.  

Гостю из Липецка, пенсионеру  Александру Васильевичу Карасёву повезло меньше. Три овчарки набросились на него и покусали. «Разорвали бы, но, спасибо, вовремя подоспела помощь», - вспоминает он события августа прошлого года.

- Я приехал к сестрам в Суворовку, пошел купаться на речку. Вдруг, сзади – толчок в спину, я падаю, и чувствую боль в ногах.  И вижу пасти трех овчарок.  В результате, одну ногу мне серьезно покусали. Я стал кричать, звать на помощь. Прибежали люди, разогнали собак. На крик прибежал из расположенной неподалеку фермы работник и забрал овчарок. Оказалось, эти собаки принадлежат местному предпринимателю. А мне пришлось обращаться за медицинской помощью. После нападения псов я  писал заявление и в сельсовет,  в полицию, и даже в «Единую Россию» обращался. Административная комиссия райадминистрации оштрафовала предпринимателя. Из «Единой России» приезжали в село, знакомились с проблемой на месте, а мне пришел от них письменный ответ, что хозяин собак четыре раза привлекался к ответственности за своих овчарок и сейчас он их содержит в соответствии с законом. Я из-за этих овчарок стал бояться к сестрам в Суворовку приезжать. Как-то с другом на машине приехал, на въезде в село, а это уже с другой стороны от того места где напали на меня собаки, видим – на дороге «дежурят» еще две овчарки. Но, спасибо мы на машине бегали. Они вслед только лаяли, и бежали за машиной. Выяснилось, что эти овчарки принадлежат другому предпринимателю. Была одна напасть, теперь их две. И каждый раз как приедешь в Суворовку, все жалуются на псов. 

В администрации талицкого сельского совета подтвердили, что проблема существует.

- Действительно, сигналы и жалобы поступали, сообщила GOROD48 глава талицкого сельсовета Наталья Карнадуд. – Хозяин овчарок подвергался административному наказанию. Но, каждый раз, как я приезжаю в село, ни вижу этих псов. А у их хозяев, что у одного, что другого, если речь идет уже о собаках второго нашего фермера из этого села, все собаки либо в вольерах, либо на привязи. Но, коль сигналы идут, мы обязательно будем принимать меры. Мы уже решили вопрос в Колосовке и Талице, где люди тоже жаловались на собак.  Вот, до вашего звонка, я уже сделала заявку в тербунский питомник, который выиграл тендер на отлов собак в Елецком районе, и теперь, как говорится «кто не спрятался, я не виноват». Породистые, они, или нет, их отловят и увезут в питомник.  Дальше, как по закону положено, так и будет. 

Фото: s2.dmcdn.net

8 701
#собаки #нападение

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Палач

9 минут назад
Моё мнение: Собак - пострелять! Ибо, они уже "попробовали" вкус человеческой крови и это осталось безнаказанным! Дальше будет хуже: эти твари могут и на ребенка напасть, на старушку и т. п. Думаю, ружьё в селе есть, и не у одного... Устроить "сафари", поехать на машине, и когда эти злобные коблы рванут за машиной, оторваться от них немного, далее подождать, хорошо прицелиться и стегануть дуплетом... Можно попробовать травануть мясом, с крысиным ядом, например! Представляю, как сейчас собачатники тявкать начнут, мол тебя самого расстрелять, собака - лучший друг человека и т. п. Но, это не более, чем пустой брёх собачатников, на который я не обращу никакого внимания! Пусть тявкают, пока их самих не коснулось - "получить" от их "любимцев" рваную *опу...
ответить

Мэри

17 минут назад
"Дальше, как по закону положено, так и будет." -А как будет по закону!?
ответить

Томми

25 минут назад
Анимал планет, вылазь, зоошиза, расскажи про дружелюбие собак !
ответить

Ха-ха

26 минут назад
Lol, из твоей пурги следует то, что собаку кусать нельзя, иначе ее хозяина осудят на баксы! Что ты куришь, чувак?
ответить

Lol

49 минут назад
В сша за укус собаки хозяина собаки засудят и выплаты и штрафы до 100 000$
ответить

Доктор

49 минут назад
А, что в селе охотников нет?...
ответить

Санитар

53 минуты назад
Расстрелять собакаков.
ответить

СоБаКак

54 минуты назад
Газовый перцовый баллончик вам в помощь. Шокеры как отпугиватель. либо БАМ "ГРОМ".
ответить

Еще в рубрике

Мать ребенка, труп которого нашли на кладбище домашних животных, попала под еще одно уголовное дело
#следствие #суд
21
Мать ребенка, труп которого нашли на кладбище домашних животных, попала под еще одно уголовное дело

сегодня, 13:06

Происшествия
Ребенка на пруду в Плавице спасли местные жители – отец и сын
#происшествие на воде
47
Ребенка на пруду в Плавице спасли местные жители – отец и сын

сегодня, 12:03

Происшествия
Пожарные тушили подстанцию в Воловском районе
#пожар
Пожарные тушили подстанцию в Воловском районе

сегодня, 10:38

Происшествия
Ребенок выжил в ДТП благодаря детскому креслу
#дтп
15
Ребенок выжил в ДТП благодаря детскому креслу

сегодня, 10:05

Происшествия
60 литров контрафактного алкоголя изъяли у липецких бутлегеров
#контрафакт #алкоголь
15
60 литров контрафактного алкоголя изъяли у липецких бутлегеров

сегодня, 09:52

Происшествия
24-летний парень погиб, спасая ребенка
#происшествия на воде
79
24-летний парень погиб, спасая ребенка

сегодня, 08:56

Происшествия