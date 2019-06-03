Антициклон вернул погоду в климатическую норму

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием обширного антициклона — погода будет сухой и малооблачной. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла.

4 июня стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 2 градуса тепла.



