Погода в Липецке

45 минут назад

Антициклон вернул погоду в климатическую норму

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Антициклон вернул погоду в климатическую норму

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием обширного антициклона — погода будет сухой и малооблачной. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла.
4 июня стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 2 градуса тепла.

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