Происшествия

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Пожарные тушили подстанцию в Воловском районе

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#пожар
Пожарные тушили подстанцию в Воловском районе

Пожар произошел в селе Набережное

1 июня, в 05 часов 29 минут на пульт диспетчера ОПСП №7 села Васильевка Воловского района поступило сообщение о пожаре в селе Набережное, ул.Центральная, 18. Горела подстанция.  Угрозы распространения на соседние строения не было.

В 06.10 пожар был ликвидирован полностью. Пострадавших нет. Причина пожара, ориентировочный ущерб и виновное лицо – устанавливается, сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области. 
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#пожар

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