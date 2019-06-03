Пожарные тушили подстанцию в Воловском районе

Пожар произошел в селе Набережное

1 июня, в 05 часов 29 минут на пульт диспетчера ОПСП №7 села Васильевка Воловского района поступило сообщение о пожаре в селе Набережное, ул.Центральная, 18. Горела подстанция. Угрозы распространения на соседние строения не было.



В 06.10 пожар был ликвидирован полностью. Пострадавших нет. Причина пожара, ориентировочный ущерб и виновное лицо – устанавливается, сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.