Происшествия
18 минут назад
Ребенок выжил в ДТП благодаря детскому креслу
В Липецкой области в автоавариях за выходные погибли 2 человека
31 мая в Липецке в полдень на проспекте 60 лет СССР 33-летний водитель «Ниссана» на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 11-летнего мальчика, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
В тот же день в Становлянском районе около семи часов утра на платном участке трассы «Дон» 38-летняя женщина, управляя «Вольво», по предварительным данным, не учла скорость движения и дорожные условия, нарушила дистанцию до движущегося впереди большегруза «Мерседес» и столкнулась с ним. В аварии пострадала сама водитель и 3-летний мальчик, ее пассажир. Оба с травмами были доставлены в больницу. Ребенок передвигался в детском автокресле, что помогло ему избежать серьезных повреждений.
Тогда же в Данковском районе днем приблизительно в половине двенадцатого на трассе Данков – Ярославы – Барятино 65-летний водитель «Шевроле-Нивы» не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.
2 июня в Данкове на улице Мира 33-летний водитель «Инфинити», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящий «Фольксваген» и его 21-летнего водителя, стоявшего возле автомобиля, после чего столкнулся с припаркованной «Ладой-Приорой». В результате водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался в больнице.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 3242 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 17 водителей.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 195 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2365 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
В тот же день в Становлянском районе около семи часов утра на платном участке трассы «Дон» 38-летняя женщина, управляя «Вольво», по предварительным данным, не учла скорость движения и дорожные условия, нарушила дистанцию до движущегося впереди большегруза «Мерседес» и столкнулась с ним. В аварии пострадала сама водитель и 3-летний мальчик, ее пассажир. Оба с травмами были доставлены в больницу. Ребенок передвигался в детском автокресле, что помогло ему избежать серьезных повреждений.
Тогда же в Данковском районе днем приблизительно в половине двенадцатого на трассе Данков – Ярославы – Барятино 65-летний водитель «Шевроле-Нивы» не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.
2 июня в Данкове на улице Мира 33-летний водитель «Инфинити», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящий «Фольксваген» и его 21-летнего водителя, стоявшего возле автомобиля, после чего столкнулся с припаркованной «Ладой-Приорой». В результате водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался в больнице.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 3242 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 17 водителей.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 195 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2365 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
да
РПЦ
Сергей 13
Знаю
Да уж