Происшествия

18 минут назад

Ребенок выжил в ДТП благодаря детскому креслу

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#дтп
Ребенок выжил в ДТП благодаря детскому креслу

В Липецкой области в автоавариях за выходные погибли 2 человека

31 мая в Липецке в полдень на проспекте 60 лет СССР 33-летний водитель «Ниссана» на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 11-летнего мальчика, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В тот же день в Становлянском районе около семи часов утра на платном участке трассы «Дон» 38-летняя женщина, управляя «Вольво», по предварительным данным, не учла скорость движения и дорожные условия, нарушила дистанцию до движущегося впереди большегруза «Мерседес» и столкнулась с ним. В аварии пострадала сама водитель и 3-летний мальчик, ее пассажир. Оба с травмами были доставлены в больницу. Ребенок передвигался в детском автокресле, что помогло ему избежать серьезных повреждений.

Тогда же в Данковском районе днем приблизительно в половине двенадцатого на трассе Данков – Ярославы – Барятино 65-летний водитель «Шевроле-Нивы» не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.

2 июня в Данкове на улице Мира 33-летний водитель «Инфинити», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящий «Фольксваген» и его 21-летнего водителя, стоявшего возле автомобиля, после чего столкнулся с припаркованной «Ладой-Приорой». В результате водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался в больнице.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 3242 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 17 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 195 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2365 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
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#дтп

Комментарии (5)

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да

4 минуты назад
Ребенок не мог передвигаться в детском кресле. Если правильно, то его перевозили. ГРАМОТЕИ!!!!
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РПЦ

6 минут назад
Знаю, там ещё иконки были
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Сергей 13

9 минут назад
Я бы убил эту тетю лошадь,38 лет,ребёнок на переднем сиденье,а она гонки по трассе устраивает,чучила.
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Знаю

11 минут назад
"помогло ему избежать серьезных повреждений" то, что он ехал в Вольво, а не в ВАЗе.
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Да уж

12 минут назад
дети расплодились по дорогам шастают не дают разогнаться как следует
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