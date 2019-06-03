На семи липецких улицах отключат электроэнергию

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения 4 июня с 09:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах по ул. Индустриальная.



С 4 по 6 июня с 09:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах: ул. Липецкая, ул. Асфальтная, ул. Кибальчича, ул. Привокзальная, ул. Станционная, ул. Одесская.





