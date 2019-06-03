Общество

25 минут назад

На семи липецких улицах отключат электроэнергию

368
#отключение света
На семи липецких улицах отключат электроэнергию
В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения 4 июня с 09:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах по ул. Индустриальная.

С 4 по 6 июня с 09:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах:  ул. Липецкая, ул. Асфальтная, ул. Кибальчича, ул. Привокзальная, ул. Станционная, ул. Одесская.
   

368
#отключение света

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