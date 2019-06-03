Происшествия

32 минуты назад

60 литров контрафактного алкоголя изъяли у липецких бутлегеров

242
#контрафакт #алкоголь
60 литров контрафактного алкоголя изъяли у липецких бутлегеров
В ходе рейдовых мероприятий прокуратуры Правобережного района Липецка и полицейских выявлены факты незаконной продажи спиртосодержащей продукции.

Так, в районе Опытной станции изъято более 10 литров контрафактного алкоголя, разлитого в пластиковую тару.

В районе Сокола изъято 50 литров  алкоголя, разлитого в стеклянные бутылки, маркировнными этикетками с надписью «не является акцизной маркой».

После установления всех обстоятельств правонарушения будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Липецкой области.
242
#контрафакт #алкоголь

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

фонтамас

1 секунду назад
РЕЙД ПРОВЕДЕН ПЛОХО КАК ПРОДАВАЛИ ФАНФУРИКИ НА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 2 ТАК И ПРОДАЮТ .
ответить

Еще в рубрике

Ребенок выжил в ДТП благодаря детскому креслу
#дтп
5
Ребенок выжил в ДТП благодаря детскому креслу

16 минут назад

Происшествия
24-летний парень погиб, спасая ребенка
#происшествия на воде
19
24-летний парень погиб, спасая ребенка

сегодня, 08:56

Происшествия
Липчанин пытался переплыть Воронеж, но не рассчитал силы
#спасение утопающих
19
Липчанин пытался переплыть Воронеж, но не рассчитал силы

вчера, 20:07

Происшествия
В Липецке погибла 90-летняя бабушка
#падение с высоты
31
В Липецке погибла 90-летняя бабушка

вчера, 15:42

Происшествия
В тройном столкновении в Данкове погиб 21-летний парень
#дтп
32
В тройном столкновении в Данкове погиб 21-летний парень

вчера, 11:39

Происшествия
В Липецкой области три человека пострадали в автомобиле врезавшемся в дерево
#дтп
10
В Липецкой области три человека пострадали в автомобиле врезавшемся в дерево

вчера, 09:37

Происшествия