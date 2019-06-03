60 литров контрафактного алкоголя изъяли у липецких бутлегеров

В ходе рейдовых мероприятий прокуратуры Правобережного района Липецка и полицейских выявлены факты незаконной продажи спиртосодержащей продукции.



Так, в районе Опытной станции изъято более 10 литров контрафактного алкоголя, разлитого в пластиковую тару.



В районе Сокола изъято 50 литров алкоголя, разлитого в стеклянные бутылки, маркировнными этикетками с надписью «не является акцизной маркой».



После установления всех обстоятельств правонарушения будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Липецкой области.

