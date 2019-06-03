Происшествия
32 минуты назад
60 литров контрафактного алкоголя изъяли у липецких бутлегеров
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В ходе рейдовых мероприятий прокуратуры Правобережного района Липецка и полицейских выявлены факты незаконной продажи спиртосодержащей продукции.
Так, в районе Опытной станции изъято более 10 литров контрафактного алкоголя, разлитого в пластиковую тару.
В районе Сокола изъято 50 литров алкоголя, разлитого в стеклянные бутылки, маркировнными этикетками с надписью «не является акцизной маркой».
После установления всех обстоятельств правонарушения будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Липецкой области.
Так, в районе Опытной станции изъято более 10 литров контрафактного алкоголя, разлитого в пластиковую тару.
В районе Сокола изъято 50 литров алкоголя, разлитого в стеклянные бутылки, маркировнными этикетками с надписью «не является акцизной маркой».
После установления всех обстоятельств правонарушения будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Липецкой области.
242
фонтамас