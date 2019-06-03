С забытой липчанином в банкомате карты украли деньги

В УМВД России по Липецку обратился 58-летний гражданин с заявлением о том, что 1 июня в дневное время неизвестные с забытой в терминале банкомата в магазине по пр.Мира бесконтактной банковской карты совершили кражу денег в сумме 7500 рублей путем покупок продуктов питания в магазине и баре по пр.Мира.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель Липецка. Расследование проводит УМВД России по Липецку.