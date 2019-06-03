Общество

15 минут назад

С забытой липчанином в банкомате карты украли деньги

1 234
#кража
С забытой липчанином в банкомате карты украли деньги
В УМВД России по Липецку обратился 58-летний гражданин с заявлением о том, что 1 июня в дневное время неизвестные с забытой в терминале банкомата в магазине по пр.Мира бесконтактной банковской карты совершили кражу денег в сумме 7500 рублей путем покупок продуктов питания в магазине и баре по пр.Мира.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель Липецка. Расследование проводит УМВД России по Липецку.
1 234
#кража

Комментарии (1)

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" Гараж" 1979

5 минут назад
Сами виноваты, забывчивый наш.
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