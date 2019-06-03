В России
38 минут назад
Выручка российских сельхозэкспортеров за время санкций выросла в несколько раз
Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое, а в долларах — почти в 1,7 раза. Об этом говорится в исследовании аналитической компании FinExpertiza, подготовленном специально для «Известий».
В период с 2014 по 2018 год выручка в рублях увеличилась с 517,8 млрд до 1,57 трлн, а в американской валюте с 16 до 25 млрд.
Самый большой объем доходов в 2018 году экспортерам принесла продажа злаков (658,12 млрд рублей), рыбы (269,47 млрд рублей) и жиров растительного происхождения (167,96 млрд рублей).
При этом лучшую динамику по наращиванию доли на мировых рынках показали злаковые культуры. Россия по итогам 2017 года поднялась с девятого на второе место.
Скачок экспорта продовольствия аналитики объясняют возросшей конкурентоспособностью российской продукции благодаря ослаблению рубля и позитивным эффектом от импортозамещения, позволившим производителям нарастить «массу» и более агрессивно выходить на внешние рынки.
Однако будущие прогнозы экспертов не такие радужные. Это связано с ожидаемым спадом цен на продовольственные товары, и с увеличением цен на нефть, что укрепит курс рубля.
В период с 2014 по 2018 год выручка в рублях увеличилась с 517,8 млрд до 1,57 трлн, а в американской валюте с 16 до 25 млрд.
Самый большой объем доходов в 2018 году экспортерам принесла продажа злаков (658,12 млрд рублей), рыбы (269,47 млрд рублей) и жиров растительного происхождения (167,96 млрд рублей).
При этом лучшую динамику по наращиванию доли на мировых рынках показали злаковые культуры. Россия по итогам 2017 года поднялась с девятого на второе место.
Скачок экспорта продовольствия аналитики объясняют возросшей конкурентоспособностью российской продукции благодаря ослаблению рубля и позитивным эффектом от импортозамещения, позволившим производителям нарастить «массу» и более агрессивно выходить на внешние рынки.
Однако будущие прогнозы экспертов не такие радужные. Это связано с ожидаемым спадом цен на продовольственные товары, и с увеличением цен на нефть, что укрепит курс рубля.