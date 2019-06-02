Происшествия

23 минуты назад

В Липецке погибла 90-летняя бабушка

1 303
#падение с высоты
В Липецке погибла 90-летняя бабушка
На проспект Мира из окна дома выпала 90-летняя бабушка

Липчанка скончалась на месте.
1 303
#падение с высоты

Комментарии (1)

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Автор

7 минут назад
Кто её скинул? Алканафт?
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