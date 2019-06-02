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39 минут назад

Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

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Финальный матч между английскими командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» прервала выбежавшая на поле полуголая девушка, пишет «Спорт-Экспресс».

Болельщица была одета в цельный черный купальник и пробежала почти половину поля, несмотря на то, что стюарды сразу бросились за ней.

Сопротивления службе безопасности девушка не оказывала и быстро покинула поле.

Девушка может быть связана с Виталием Здоровецким — русским пранкером, живущим в США, пишет The Mirror.

По данным издания, в купальнике с надписью Vitaly на поле стадиона «Ванда Метрополитано» выбежала американская модель Кинси Волански.

Девушка давно состоит в отношениях с Виталием, который в преддверии матча опубликовал видео с Волански и обещанием «устроить сюрприз».

Сам Здоровецкий в 2014 году выбежал на поле во время финала чемпионата мира по футболу. С тех пор ему запрещено посещать матчи.

Матч проходит на стадионе «Ванда Метрополитано». Ко второму тайму со счетом 1:0 ведет «Ливерпуль», сообщает iz.ru



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