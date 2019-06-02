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40 минут назад
Китай выразил готовность биться до победного конца в торговой войне с США
Китай открыт к продолжению торговых переговоров с США, однако если возникнет необходимость, будет бороться до победного гонца, говорится в Белой книге, освещающей позицию Пекина по этому вопросу.
"Китай, несмотря ни на что, не прогнется под давлением и выстоит перед любыми вызовами, которые появятся на его пути. Китай остается открытым к переговорам, но будет бороться до конца, если в этом будет необходимость", - подчеркивается в документе.
В Белой книге также говорится, что Китай никогда не пойдет на уступки в принципиальных вопросах в ходе торговых переговорах с США, и отмечается, что Пекин и Вашингтон должны уважать выбранные курсы и пути развития, а также "основополагающую систему".
"Принятием одного соглашения невозможно решить все существующие вопросы, также необходимо обеспечить, чтобы это соглашение удовлетворяло потребностям обеих сторон", - отмечают авторы документа.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов, сообщает ria.ru
"Китай, несмотря ни на что, не прогнется под давлением и выстоит перед любыми вызовами, которые появятся на его пути. Китай остается открытым к переговорам, но будет бороться до конца, если в этом будет необходимость", - подчеркивается в документе.
В Белой книге также говорится, что Китай никогда не пойдет на уступки в принципиальных вопросах в ходе торговых переговорах с США, и отмечается, что Пекин и Вашингтон должны уважать выбранные курсы и пути развития, а также "основополагающую систему".
"Принятием одного соглашения невозможно решить все существующие вопросы, также необходимо обеспечить, чтобы это соглашение удовлетворяло потребностям обеих сторон", - отмечают авторы документа.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов, сообщает ria.ru