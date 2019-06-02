43 минуты назад
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Заместитель главы города Киселевска по ЖКХ Сергей Шишкин объяснил РИА Новости решение выпить воду с червем на встрече с жителями поселка Карагайлинский.
Накануне жители Карагайлинского собрались на городской площади, чтобы выразить властям возмущение качеством воды. Они принесли баночки и стаканы, в которых плавают черви. В одном из появившихся в Сети роликов видно, как Шишкин берет у женщины баночку и демонстративно выпивает воду.
Как пишут местные СМИ, первые жалобы на червей в воде появились 7 мая. Специалисты МП "Исток" взяли воду на анализ, но результатов до сих пор нет. С 22 мая карагайлинцы начали массово находить червей в воде, сообщает ria.ru.