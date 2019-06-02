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56 минут назад
Активистов штаба Навального избили в Иркутске
В Иркутске избили активистов, которые раздавали газеты оппозиционного кандидата в местную городскую думу Сергея Беспалова.
Двое спортивных мужчин «славянской наружности» пытались отобрать у парней газеты, они сопротивлялись, за что получили удары по лицу.
Активист штаба Навального Павел Чернухин и состоящий в Либертарианской партии Захар Сарапулов подали в полицию заявление о нападении, сообщает babr24.com
Активист штаба Навального Павел Чернухин и состоящий в Либертарианской партии Захар Сарапулов подали в полицию заявление о нападении, сообщает babr24.com