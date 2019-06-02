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59 минут назад

В Нижнем Тагиле скончалась девочка, на которую скинули водопроводный кран

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В Нижнем Тагиле скончалась девочка, на которую скинули водопроводный кран

Девочка, на которую мальчик скинул смеситель с 9 этажа, скончалась в больнице, информацию корреспонденту TagilCity.ru подтвердил источник в правоохранительных органах.

7-летняя жительница Нижнего Тагила была доставлена в Городскую больницу № 1 с тяжелой черепно-мозговой травмой. Спасти ребенка не удалось.

Напомним, что инцидент произошел 1 июня близ дома № 16 на Ленинградском проспекте. Девочка гуляла с бабушкой, в этот момент на нее с 9 этажа упал водопроводный кран. По словам очевидцев, предмет на погибшую скинул мальчик, находившийся на 9 этаже.

На месте работали полиция и сотрудники Следственного комитета, сообщает tagilcity.ru




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