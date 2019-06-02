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Россия может пропустить еще одну олимпиаду из-за допинга
У сборной России снова могут возникнуть вопросы с допуском к участию в летних Олимпийских играх. Участие россиян и, прежде всего, легкоатлетов в Олимпиаде-2020 из-за допингового скандала прыгуна в высоту Данилы Лысенко не подтверждено.
Но все бы кончилось только отстранением одного спортсмена, если бы не участие в сокрытии нарушений высокопоставленных чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики. По данным источника, в этой связи Россию могут не допустить до Игр в Токио, сообщает www.vesti.ru