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Россия может пропустить еще одну олимпиаду из-за допинга

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#допинг #олимпиада

У сборной России снова могут возникнуть вопросы с допуском к участию в летних Олимпийских играх. Участие россиян и, прежде всего, легкоатлетов в Олимпиаде-2020 из-за допингового скандала прыгуна в высоту Данилы Лысенко не подтверждено.

Международная федерация легкой атлетики завела дело на Лысенко о несоблюдение правил о доступности спортсмена для допинг-офицеров, сообщает британское издание The Sun. Спортсмен не вносил данные о своих перемещениях в систему АДАМС, по которой проводится внесоревновательный контроль. С августа 2018 года на прыгуна наложено отстранение от соревнований.

Но все бы кончилось только отстранением одного спортсмена, если бы не участие в сокрытии нарушений высокопоставленных чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики. По данным источника, в этой связи Россию могут не допустить до Игр в Токио, сообщает www.vesti.ru

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#допинг #олимпиада

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