В мире

сегодня, 08:54

Израиль атаковал сирийские вооруженные силы

146

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ нанести удары по объектам в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.

«Вчера (1 июня. — RT) я провёл совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры», — приводит слова премьера его пресс-служба в Twitter.

1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.

Впоследствии израильские военные атаковали две сирийские батареи. 

СМИ передавали, что по меньшей мере трое военнослужащих САР стали жертвами произошедшего, ещё семь получили ранения, сообщает russian.rt.com

146

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

38 минут назад

В мире
Китай выразил готовность биться до победного конца в торговой войне с США
Китай выразил готовность биться до победного конца в торговой войне с США

40 минут назад

В мире
Россия ограничила поставки топлива на Украину
Россия ограничила поставки топлива на Украину

44 минуты назад

В мире
Россия может пропустить еще одну олимпиаду из-за допинга
#допинг #олимпиада
Россия может пропустить еще одну олимпиаду из-за допинга

сегодня, 08:57

В мире
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам

26.05.2019 14:20

В мире
В ДНР задержаны украинские диверсанты преклонного возраста
В ДНР задержаны украинские диверсанты преклонного возраста

26.05.2019 13:21

В мире