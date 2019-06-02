Происшествия

11 минут назад

В Липецке произошел пожар возле электроподстанции

106
#пожар
В Липецке произошел пожар возле электроподстанции

Сгорел сарай

Вчера в поселке ЛТЗ,  рядом с электроподстанцией сгорел деревянный сарай. Видео опубликовано в сообществе «Регион-48|Липецк» соцсети "ВКонтакте".



По словам одного из комментаторов, он видел, как дети там развели костер и пекли картошку.

«Сказал им чтобы на улицу вышли и там разводили костёр, вот до чего все дошло, надеюсь дети не пострадали», пишет комментатор.

По данным GOROD48 во время пожара никто не пострадал.

106
#пожар

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