В Липецке произошел пожар возле электроподстанции

Сгорел сарай

Вчера в поселке ЛТЗ, рядом с электроподстанцией сгорел деревянный сарай. Видео опубликовано в сообществе «Регион-48|Липецк» соцсети "ВКонтакте".По словам одного из комментаторов, он видел, как дети там развели костер и пекли картошку.«Сказал им чтобы на улицу вышли и там разводили костёр, вот до чего все дошло, надеюсь дети не пострадали», пишет комментатор.По данным GOROD48 во время пожара никто не пострадал.