Происшествия
11 минут назад
В Липецке произошел пожар возле электроподстанции
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Сгорел сарай
Вчера в поселке ЛТЗ, рядом с электроподстанцией сгорел деревянный сарай. Видео опубликовано в сообществе «Регион-48|Липецк» соцсети "ВКонтакте".
По словам одного из комментаторов, он видел, как дети там развели костер и пекли картошку.
«Сказал им чтобы на улицу вышли и там разводили костёр, вот до чего все дошло, надеюсь дети не пострадали», пишет комментатор.
По данным GOROD48 во время пожара никто не пострадал.
По словам одного из комментаторов, он видел, как дети там развели костер и пекли картошку.
«Сказал им чтобы на улицу вышли и там разводили костёр, вот до чего все дошло, надеюсь дети не пострадали», пишет комментатор.
По данным GOROD48 во время пожара никто не пострадал.
106