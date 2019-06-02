Происшествия
28 минут назад
Дрифт на пляже возмутил липчан
Автомобиль устроил заезды по песку пляжа Набережной
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В группе «Регион-48|Липецк» соцсети "ВКонтакте" появилась видео дрифта по песку пляжа на Небережной легкового автомобиля.
По словам авторов видео, отдыхающие вовремя успели убрать детей с песка.
GOROD48 пришлось подвергнуть видео редактированию, так как на кадрах в адрес водителя звучит нецензурная брань.
По словам авторов видео, отдыхающие вовремя успели убрать детей с песка.
GOROD48 пришлось подвергнуть видео редактированию, так как на кадрах в адрес водителя звучит нецензурная брань.
Ого
Гостья
Йож
Антон