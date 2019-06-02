Происшествия

28 минут назад

Дрифт на пляже возмутил липчан

4 358
#дрифт #
Дрифт на пляже возмутил липчан

Автомобиль устроил заезды по песку пляжа Набережной

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В группе «Регион-48|Липецк» соцсети "ВКонтакте" появилась видео дрифта по песку пляжа на Небережной легкового автомобиля.

По словам авторов видео, отдыхающие вовремя успели убрать детей с песка. 

GOROD48 пришлось подвергнуть видео редактированию, так как на кадрах в адрес водителя звучит нецензурная брань.

4 358
#дрифт #

Комментарии (4)

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Ого

3 минуты назад
Да это ж мерседес?!!! Фига се))
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Гостья

13 минут назад
Пацанчик решил показать свою крутизну бабам и малолетним.В тоже время у него была надежда, если бы перевернулся,то бабы спасли.
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Йож

15 минут назад
Презерватив конченый. Прав лишить урода.
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Антон

23 минуты назад
Что кальяна обкурился? Куда власти смотрят? Давно пора повесить знаки запрещающие движение с22:00 до 6:00 ,как у ашана.
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