Дрифт на пляже возмутил липчан

Автомобиль устроил заезды по песку пляжа Набережной

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В группе «Регион-48|Липецк» соцсети "ВКонтакте" появилась видео дрифта по песку пляжа на Небережной легкового автомобиля.



По словам авторов видео, отдыхающие вовремя успели убрать детей с песка.



GOROD48 пришлось подвергнуть видео редактированию, так как на кадрах в адрес водителя звучит нецензурная брань.



