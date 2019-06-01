В России

23 минуты назад

«Логан» врезался в толпу пешеходов в Петербурге

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«Логан» врезался в толпу пешеходов в Петербурге

Водитель ушел от столкновения в толпу людей

Легковой автомобиль в Петроградском районе Петербурга не справился с управлением и въехал в людей. По словам очевидцев, под колёса попали пешеходы и велосипедист. Об этом сообщает Фонтанка.

После шести вечера 1 июня аварию с пешеходами устроил «Рено Логан» с псковскими номерами, ехавший по Троицкому мосту в сторону метро «Горьковская». В соцсетях добавляют, что автомобиль пролетел перекрёсток Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева на мигающий жёлтый и, уходя от столкновения, наехал на людей.

Очевидцы рассказали о трёх пострадавших. Велосипедист, по их словам, после удара о машину остался на дороге без движения, с водителем разбираются полицейские.
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