В России

41 минуту назад

В Москве противники алкоголя и курения устроили драку

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В Москве противники алкоголя и курения устроили драку
Активисты движения "Лев против" 31 мая провели рейд "против наркоманов и алкоголиков" в общественном пространстве "Яма" на Китай-городе в Москве. В ходе акции произошла потасовка, сообщает РЕН ТВ.

В результате возникшего конфликта от перцового газа пострадали пять человек. Приехавшая полиция разняла конфликтующих.
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