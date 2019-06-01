В России
41 минуту назад
В Москве противники алкоголя и курения устроили драку
Активисты движения "Лев против" 31 мая провели рейд "против наркоманов и алкоголиков" в общественном пространстве "Яма" на Китай-городе в Москве. В ходе акции произошла потасовка, сообщает РЕН ТВ.
В результате возникшего конфликта от перцового газа пострадали пять человек. Приехавшая полиция разняла конфликтующих.
В результате возникшего конфликта от перцового газа пострадали пять человек. Приехавшая полиция разняла конфликтующих.