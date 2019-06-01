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В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

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В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пострадал водитель грузовика

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщает REGNUM со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Сообщается, что на одном из перегонов в пассажирский состав врезался КамАЗ, груженый дизтопливом.

Загорелись один из вагонов, сама фура и локомотив. Среди пассажиров поезда Адлер-Нижневартовск пострадавших нет. Все они доставлены на автобусах в Краснодар.

По предварительным данным, виновником инцидента стал водитель КамАЗа, который выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
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