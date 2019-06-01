Происшествия

сегодня, 18:47

В Липецке разыскивают стрелка из бара

6 1778
#стрельба
В Липецке разыскивают стрелка из бара

Ранен ранее судимый мужчина.

Сегодня в Липецке на улице Неделина получил огнестрельные ранения посетитель одного из пивных баров. Как рассказали GOROD48, в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, между ранее судимым жителем города и еще одним посетителем бара завязался конфликт. Обороняясь второй мужчина несколько раз выстрелил в первого, сел в такси и уехал. Сейчас его разыскивают полицейские.

Липчанин получил неопасные для жизни ранения.


6 1778
#стрельба

Комментарии (6)

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Житель

12 минут назад
больше пивняков открывайте. уроды
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T-700

25 минут назад
ну уехал, и с богом... некого больше не постреляли, и то хорошо
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а че там?

29 минут назад
Ранее судимый плачет и заяву катает?
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Гость

37 минут назад
В каком именно? От бани до ноя 150 метров. А баров 4.
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Бармен

52 минуты назад
Цыган стрелял в пах
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Кауказ

сегодня, 19:04
кадырявые педики понаехали
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