В Липецке разыскивают стрелка из бара

Ранен ранее судимый мужчина.

Сегодня в Липецке на улице Неделина получил огнестрельные ранения посетитель одного из пивных баров. Как рассказали GOROD48, в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, между ранее судимым жителем города и еще одним посетителем бара завязался конфликт. Обороняясь второй мужчина несколько раз выстрелил в первого, сел в такси и уехал. Сейчас его разыскивают полицейские.



Липчанин получил неопасные для жизни ранения.





