В России
36 минут назад
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске превысило 40 человек
14 из них госпитализированы
Количество пострадавших после взрывов на оборонном предприятии в субботу в Дзержинске возросло до 42 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.
"В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".
Среди пострадавших - не только сотрудники предприятия. По словам сотрудника пресс-службы, за медицинской помощью обращались жители, которые получили порезы от выбитых ударной волной стекол.
Власти Дзержинска заявили об отсутствии угрозы повторных взрывов и химического заражения в городе.
"В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".
Среди пострадавших - не только сотрудники предприятия. По словам сотрудника пресс-службы, за медицинской помощью обращались жители, которые получили порезы от выбитых ударной волной стекол.
Власти Дзержинска заявили об отсутствии угрозы повторных взрывов и химического заражения в городе.