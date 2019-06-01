В России

36 минут назад

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске превысило 40 человек

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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске превысило 40 человек

14 из них госпитализированы

Количество пострадавших после взрывов на оборонном предприятии в субботу в Дзержинске возросло до 42 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

"В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".

Среди пострадавших - не только сотрудники предприятия. По словам сотрудника пресс-службы, за медицинской помощью обращались жители, которые получили порезы от выбитых ударной волной стекол.

Власти Дзержинска заявили об отсутствии угрозы повторных взрывов и химического заражения в городе.
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