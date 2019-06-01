Происшествия

57 минут назад

Пропавшая в Грязях и Липецке девушки найдены

704
#пропавшие без вести
Пропавшая в Грязях и Липецке девушки найдены
Ушедшая из дома 28 мая 16-летняя жительница Грязей найдена живой. Все в порядке и 21-летней липчанкой, которая пропала 24 мая. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".

Напомним, что обе девушки ушли из своих домов и до сегодняшнего дня их местонахождение не было известно. Утром 1 июня волонтеры распространили объявление о розыске липчанки и жительницы Грязей.
704
#пропавшие без вести

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Двух 14-летних девочек обокрали на пляже
#кража
23
Двух 14-летних девочек обокрали на пляже

сегодня, 09:45

Происшествия
По подозрению в зверском убийстве жителя Грязей задержаны двое его соседей
#убийство
30
По подозрению в зверском убийстве жителя Грязей задержаны двое его соседей

сегодня, 09:10

Происшествия
В Липецкой области разыскивают двух девушек
#пропавшие без вести
В Липецкой области разыскивают двух девушек

сегодня, 08:09

Происшествия
Пожилой мужчина умер на улице Петра Смородина
#труп
154
Пожилой мужчина умер на улице Петра Смородина

вчера, 17:02

Происшествия
Обвиняемого жестоком двойном убийстве будут судить в Липецкой области
#убийство
11
Обвиняемого жестоком двойном убийстве будут судить в Липецкой области

вчера, 16:31

Происшествия
В Липецке представители кредитного кооператива исчезли с деньгами клиентов
#мошенничество
40
В Липецке представители кредитного кооператива исчезли с деньгами клиентов

вчера, 14:05

Происшествия