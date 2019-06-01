Происшествия
57 минут назад
Пропавшая в Грязях и Липецке девушки найдены
Ушедшая из дома 28 мая 16-летняя жительница Грязей найдена живой. Все в порядке и 21-летней липчанкой, которая пропала 24 мая. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".
Напомним, что обе девушки ушли из своих домов и до сегодняшнего дня их местонахождение не было известно. Утром 1 июня волонтеры распространили объявление о розыске липчанки и жительницы Грязей.
Напомним, что обе девушки ушли из своих домов и до сегодняшнего дня их местонахождение не было известно. Утром 1 июня волонтеры распространили объявление о розыске липчанки и жительницы Грязей.
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