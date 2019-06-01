Что-то сломалось в липецком футболе….

Автобусы у команды не ломались четверть века, а теперь разваливаются каждую неделю. Некоторые ходы по популяризации "спорта №1" скорее отталкивают, чем привлекают.

Четыре незабываемых часа провела среди живописного сельского пейзажа, дыша выхлопными газами от проезжающих мимо машин, молодежная команда липецкого «Металлурга».

Все потому, что по пути на очередной матч первенства СФФ «Центр» старенький автобус, перевозивший футболистов, сломался и «молодые и перспективные» оказались в роли робинзонов, малоинтересных остальной цивилизации.

Дежавю

Любопытно, все всего неделю назад (!) в аналогичной ситуации оказалась и основная команда «Металлург», когда ее автобус тоже «дал дуба» во время поездки в Саратов в 150 километрах от пункта назначения.

Футболисты посылали сигналы «SOS» на родину, но по информации GOROD48, руководство липецкого клуба мудро посоветовало главной команде области выпутываться собственными силами, а спасли ситуацию… соперники из саратовского «Сокола», приславшие за липчанам свой автобус. В итоге в гостиницу «красно-черные» прибыли далеко за полночь, уставшие и голодные – три вынужденных часа «на природе» вдоль трассы никак не способствуют подготовке спортсменов к важной игре.

Впрочем, сжав зубы, «сталевары» выиграли матч в Саратове на морально-волевых качествах – 2:1 (есть информация, что многих игроков в команде на будущий год уже не будет, поэтому дрались, как в последний раз). Далее происходила «эвакуация» домой – на двух малых автобусах, в которых игроки, скрючившись, проехали 500 км (около 8 часов в пути).

Отправились в Волжский за день до матча, потратили деньги, чтобы игроки отдохнули и лучше подготовились

Но «Металлург-М» - это далеко не основа. Эта команда выигрывает только по нечетным годам (ранее в 2017 году в Воронеже у дублеров «Факела» - 1:0, затем – спустя 22 месяца недавно на Кубок у «Ельца» - 2:1). Так что есть большие сомнения, что еще и с учетом дорожных приключений, липецкие дублеры смогут выиграть в Волжском у «Торпедо», хотя оно и занимает всего лишь 8-е место в турнире.

Конечно, в дороге может случиться всякое. Но когда два автобуса ломаются в течение недели у обеих команд клуба – это, минимум, уже тенденция. Не хотелось бы, чтобы она переросла еще и в традицию.

«Нынче все по-новому, все наоборот…»

На памяти автора этих строк раньше была лишь одна поломка автобуса «Металлурга» - в далеком 1994 году, когда транспорт отказал в сотне километрах от Владикавказа, и команда добиралась на игру с местным «Иристоном» на перекладных. С тех пор четверть века (!) не было никаких проблем, и вот…

Впрочем, «Металлург» и сам в последнее время трубит везде, где только можно, что в клубе все по-новому, все не так, как раньше. Да уж…

Крутой маркетинговый ход – болельщиков в "гетто?

И ведь не только автобусы ломаются. Много негатива вылилось на клуб в соцсетях и СМИ за желание последний матч сезона 2 мая объединить с концертом поп-певицы Елены Темниковой. При этом заплатить требуют за оба мероприятия сразу – от 500 до 800 рублей, при том, что и ежу понятно, что аудитория у футбола и у Темниковой – совершенно разная. Тем, кому совершенно неинтересен концерт, кто весь сезон поддерживал команду и хотел бы своими глазами увидеть матч, в котором любимцы могут завоевать малые «бронзовые» медали, тоже предлагают заплатить в 5-8 раз больше стандартной стоимости билета.

Впрочем, появилась неподтвержденная информация, что после нажима общественности любителям футбола все же оставят возможность сходить на матч за 100 рублей, но разместят их, как в гетто, лишь на Северной трибуне (вмещает 1 500 зрителей) за воротами, а после матча с помощью охраны предложат быстрее убраться, чтобы никто не прорвался на концерт за «сотку». Выходит, посетителей поделят на первый и второй сорт, причем преданные и многолетние болельщики (таких мало, но они еще остались) останутся «чужими на празднике жизни». Обидно.

За комментариями мы обратились в пресс-службу ФК «Металлург», но там ответили, что не в курсе возможного посещения болельщиками Северной трибуны за 100 рублей.