Спорт

50 минут назад

Девушкам-бойцам – медали, тренеру – благодарность (ФОТО)

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#Каратэ #всестилевое каратэ
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Девушкам-бойцам – медали, тренеру – благодарность (ФОТО)

В Кубке России по всестилевому каратэ за честь липецкой области постояли девушки.

Сборная Липецкой области завоевала две «серебряные» медали в Кубке России по всестилевому каратэ, состоявшемуся в подмосковном Зеленограде.

Любопытно, что обе награды принесли нашей команде представительницы так называемой «слабой половины» липчанка Анна Антонян в весовой категории до 60 кг и ельчанка Маргарита Клочкова в весе до 76 кг.

Антонян выиграла два поединка досрочно – у соперниц из Иваново и Санкт-Петербурга, выйдя в финал. В решающем бою нашей спортсменке противостояла мастер спорта из Москвы, которая в итоге и выиграла бой с перевесом в один балл.

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Выступление Клочковой получилось похожим: она выиграла нокаутом и представительницы Карелии и болевым приемом у спортсменки из Магнитогорска. В финале Маргарита оказала достоянное сопротивление мастеру спорта из Новосибирска, но тоже уступила с минимальным счетом.

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Два вторых места – весомое достижение липецких каратистов, тем более, что за призовые места в турнире бились 400 спортсменов из 40 регионов РФ.

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Во время соревнования тренеру из Ельца Армену Акопяну вручили почетную грамоту с благодарностью за вклад в развитие всестилевого каратэ за подписью президента Всероссийской федерации Рамиля Габбасова. Президент липецкой областной федерации Владимир Бедоян обслуживал поединки в качестве рефери.

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Наконец, среди почетных гостей турнира оказался уроженец Липецкой области Герой России генерал-майор ФСБ Андрей Мерзликин.

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#Каратэ #всестилевое каратэ
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