По подозрению в зверском убийтсве жителя Грязей задержаны двое его соседей

Обоим задержанным по 57 лет.

30 мая в квартире дома №4 по улице Станционной в Грязях нашли тело 44 летнего мужчины. Погибший был жестоко избит, а его кишечник разорван стеклянной бутылкой . СУ СК РФ по Липецкой области возбудил по факту гибели грязинца два уголовных дела - по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и ч.1 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Следствие сразу установило, что в квартире, где нашли тело выпивала компания знакомых.

Как стало известно GOROD48, полицейские задержали двух 57-летних мужчин. Один из них подозревается в нанесении погибшему жестоких побоев, второй - в действиях сексуального характера.

Оба задержанных жили по соседству с жертвой - на той же улице Станционной.