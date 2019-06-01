Происшествия

25 минут назад

По подозрению в зверском убийтсве жителя Грязей задержаны двое его соседей

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#убийство
По подозрению в зверском убийтсве жителя Грязей задержаны двое его соседей

Обоим задержанным по 57 лет.

30 мая в квартире дома №4 по улице Станционной в Грязях нашли тело 44 летнего мужчины.  Погибший был жестоко избит, а его кишечник разорван стеклянной бутылкой. СУ СК РФ по Липецкой области возбудил по факту гибели грязинца два уголовных дела - по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и ч.1 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Следствие сразу установило, что в квартире, где нашли тело выпивала компания знакомых.

Как стало известно GOROD48, полицейские задержали двух 57-летних мужчин. Один из них подозревается в нанесении погибшему жестоких побоев, второй - в действиях сексуального характера.

Оба задержанных жили по соседству с жертвой - на той же улице Станционной.  



1 93
#убийство

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Эльдар

2 минуты назад
Старики - разбойники
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