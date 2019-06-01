Происшествия
сегодня, 08:09
В Липецкой области разыскивают двух девушек
1260
Одна из них ушла из дома в Липецке, вторая - в Грязях.
В Липецкой области разыскивают 21-летнюю Юлию Грибанову и 16-летнюю Ульяну Клокову. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", Юлия Грибанова ушла из дома по улице Кривенкова в Липецке еще 24 мая, с тех пор ее местонахождение не известно. Девушка, возможно, дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Ульяна Клокова ушла из дома в Грязях 28 мая. Где находится девушка также не известно.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Юлии Грибановой и Ульяны Клоковой, просят связаться с полицейскими или волонтерами.
Ульяна Клокова ушла из дома в Грязях 28 мая. Где находится девушка также не известно.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Юлии Грибановой и Ульяны Клоковой, просят связаться с полицейскими или волонтерами.
1260
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.