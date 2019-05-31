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Региональные власти начали запрещать продажу вейпов несовершеннолетним

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#запрет на вейпы
Региональные власти начали устанавливать запреты на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Почти 30 субъектов законодательно закрепили новые ограничения, следует из региональных нормативно-правовых актов, которые изучили «Известия»

Минимальное наказание для юридических лиц, нарушивших запрет, составляет 30 тыс. рублей (Бурятия), максимальное — 200 тыс. рублей (Пензенская область). На федеральном уровне ограничений продажи вейпов пока нет, но они крайне необходимы, считают эксперты. Некоторые из них полагают, что курение вейпа может вызвать у несовершеннолетних привычку к курению обычного табака. 

В минздраве Бурятии «Известиям» пояснили, что электронные сигареты так же вредны, как и обычные. А недостаточная информированность населения об этом влияет в первую очередь на молодежь, среди которой электронные системы доставки никотина особенно популярны. 

В столичном регионе есть запрет, но не на продажу, а на вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение. То есть нельзя предлагать и передавать эти продукты в руки детей и подростков. В этом случае вся ответственность лежит на продавце, который за нарушение заплатит максимум 5 тыс. рублей. Ответственность магазина как юридического лица в законе не предусмотрена. 
158
#запрет на вейпы

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