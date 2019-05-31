В первый день лета в Липецкой области ожидают град

В ближайшие сутки к Липецкой области будет приближаться холодный атмосферный фронт с северо-запада, который принесет дожди, местами с грозами и ветром до 18 м/сек.

Местами возможны ливни и град. 2 и 3 июня атмосферное давление начнет расти, а интенсивность осадков начнет уменьшаться до полного их прекращения. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем умеренные дожди, грозы, в отдельных районах ливни и град. Ветер северный, 5-10 м/сек, при грозе возможны порывы до 13-18 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем - от 23 до 28 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью небольшой, а днем умеренный дождь, гроза. Температура ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем - от 23 до 25 градусов тепла.



День 1 июня стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году – 1 градус мороза.



