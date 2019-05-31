В Липецке представители кредитного кооператива исчезли с деньгами клиентов

Офис кооператива «Верное решение» закрылся, когда вкладчики потребовали вернуть деньги.

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по обращениям клиентов кредитно-потребительского кооператива «Верное решение». Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверкой установлено, что что заявители заключали с кооперативом договоры передачи личных сбережений на различные суммы под проценты.

Так, одна из заявительниц передала кооперативу 600 тысяч рублей, другая - 440 тысяч рублей.

До февраля 2019 года заявителям ежемесячно поступали проценты по вкладам. Однако, когда одна заявительниц обратилась в кооператив за возвратом вклада, представители кооператива перестали выходить, а его офис оказался закрыт.

Таким образом, имелись все основания полагать наличие признаков мошенничества в действиях должностных лиц КПК.

В связи с этим, материалы проверки прокуратурой направлены в следственные органы.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждены 2 уголовных дела по ч.4 ст.159 УК РФ, еще по одному материалу, в ходе которой прокуратурой был выявлен причиненный потерпевшим материальный ущерб на общую сумму свыше 3 млн. рублей, проводится доследственная проверка.

Надзор за соблюдением законности при принятии по нему процессуального решения, а также обеспечение законности на всех этапах расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.