сегодня, 14:05
В Липецке представители кредитного кооператива исчезли с деньгами клиентов
Офис кооператива «Верное решение» закрылся, когда вкладчики потребовали вернуть деньги.
Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по обращениям клиентов кредитно-потребительского кооператива «Верное решение». Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверкой установлено, что что заявители заключали с кооперативом договоры передачи личных сбережений на различные суммы под проценты.
Так, одна из заявительниц передала кооперативу 600 тысяч рублей, другая - 440 тысяч рублей.
До февраля 2019 года заявителям ежемесячно поступали проценты по вкладам. Однако, когда одна заявительниц обратилась в кооператив за возвратом вклада, представители кооператива перестали выходить, а его офис оказался закрыт.
Таким образом, имелись все основания полагать наличие признаков мошенничества в действиях должностных лиц КПК.
В связи с этим, материалы проверки прокуратурой направлены в следственные органы.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждены 2 уголовных дела по ч.4 ст.159 УК РФ, еще по одному материалу, в ходе которой прокуратурой был выявлен причиненный потерпевшим материальный ущерб на общую сумму свыше 3 млн. рублей, проводится доследственная проверка.
Надзор за соблюдением законности при принятии по нему процессуального решения, а также обеспечение законности на всех этапах расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.
77777
Макс
Организатор этой шарашки
Нормальные ребята.
Таксист
123
А ЧЕ выборы так долго ?
Мавроди
Путинский режим
РжуНимагу...