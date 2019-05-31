Происшествия

сегодня, 14:05

В Липецке представители кредитного кооператива исчезли с деньгами клиентов

14 1202
#мошенничество
В Липецке представители кредитного кооператива исчезли с деньгами клиентов

Офис кооператива «Верное решение» закрылся, когда вкладчики потребовали вернуть деньги.

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по обращениям клиентов кредитно-потребительского кооператива «Верное решение». Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверкой установлено, что что заявители заключали с кооперативом договоры передачи личных сбережений на различные суммы под проценты.

Так, одна из заявительниц передала кооперативу 600 тысяч рублей, другая - 440 тысяч рублей.

До февраля 2019 года заявителям ежемесячно поступали проценты по вкладам. Однако, когда одна заявительниц обратилась в кооператив за возвратом вклада, представители кооператива перестали выходить, а его офис оказался закрыт.

Таким образом, имелись все основания полагать наличие признаков мошенничества в действиях должностных лиц КПК.

В связи с этим, материалы проверки прокуратурой направлены в следственные органы.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждены 2 уголовных дела по ч.4 ст.159 УК РФ, еще по одному материалу, в ходе которой прокуратурой был выявлен причиненный потерпевшим материальный ущерб на общую сумму свыше 3 млн. рублей, проводится доследственная проверка.

Надзор за соблюдением законности при принятии по нему процессуального решения, а также обеспечение законности на всех этапах расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.

14 1202
#мошенничество

Комментарии (15)

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77777

4 секунды назад
В Липецке, да и в целом в России народ что слепо-глухой!? Ну сколько можно наступать на одни и те же грабли? Уже и не жаль лохов-халявщиков!
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Макс

15 минут назад
это не там директриса Анька Шамаева?
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Организатор этой шарашки

27 минут назад
Принял верное решение)))
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Нормальные ребята.

42 минуты назад
Побольше бы таких, что бы мозги вправляли дуракам раз и навсегда наместо. Много сыра может быть только в бесплатной мышеловке. Когда же народ уже поумнеет? Это просто уже не смешно становиться. Или телевизор, который я уже давно не смотрю, так зомбирует людей, напрочь отшибая мозги. Люди, вас сколько раз с начала 90ых обували, а вы и дальше продолжаете.
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Таксист

44 минуты назад
А этим,лохам,трудно было понять:зачем берут деньги под неподъемные%,а не в банке под 18%.Честно,мне их не жаль.им наверное было за что воздаться.НЕВОЗМОЖНО РАЗВЕСТИ ТОЛЬКО ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА.
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123

49 минут назад
Я/ думаю, что скоро аналогичные статьи будут в отношении всяких Розсельхозов, Сберов., от рекламы которых на всех липецких каналах тошнит.
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А ЧЕ выборы так долго ?

50 минут назад
НадА уже за Путина голосовать!
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Мавроди

51 минуту назад
Кидайте мне на карту все что есть , я вам всё верну в следующей жизни
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Путинский режим

52 минуты назад
Одебилил страну , А ЧЕ Путин нужны дебилы !, Путин любит дебилом по ушам ездить , Втирать, пихать и обувать !.
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РжуНимагу...

52 минуты назад
чк, сыр в мышеловке - халява! Но, только не для первой, а для второй мышки! :-)))
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