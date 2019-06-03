Аграрии Липецкой области стали чаще приобретать технику в лизинг

Представители лизингового рынка Липецкой области отмечают, что количество заявок на финансирование сельскохозяйственной техники в регионе за последний год кратно увеличилось. Владельцы фермерских хозяйств все чаще пользуются специальными предложениями по лизингу, а также интересуются программами господдержки в этом сегменте.

«Повышенный спрос на лизинг среди представителей АПК объясняют сразу несколько факторов. Во-первых, это популяризация продукта, - о лизинге чаще стали говорить в СМИ, проводить различные семинары для представителей бизнеса. Во-вторых, это общий рост уровня финансовой грамотности, - клиенты стали внимательнее изучать инструменты, которые им предлагает рынок для развития их компаний, чувствовать разницу, искать выгоду. В-третьих, бизнес стал более требовательным к условиям заключения сделки, чем она быстрее, чем больше к ней прилагается дополнительных услуг, тем клиент лояльнее, а лизинг как раз соответствует этим требованиям», - делится директор липецкого филиала «Балтийского лизинга» Иван Веселов.

По его словам, объем нового бизнеса липецкого филиала за 2018 год в сегменте сельскохозяйственной техники показал рекордный рост – более 226% (в 2017 году объем нового бизнеса по этому типу техники составил 32,4 млн рублей, а в 2018 –превысил 73,4 млн рублей). Также Веселов подчеркнул, что доля сегмента сельскохозяйственной техники в 2018 году составила четверть от портфеля филиала.

«Чаще всего от представителей АПК мы получаем заявки на финансирование тракторов «Беларус», «Кировец», «Versatile» и других. Также популярны прицепная и навесная техника (жатки, бороны, плуги, культиваторы). Из крупногабаритной техники я бы назвал самосвалы на базе КамАЗ и комбайны. Среди крупных поставщиков, с которыми мы работаем: ООО «Липецккомплект», АО «Октябрьское», ООО «РБА-Воронеж» (ГК РБА), ООО «ЛБР-Агромаркет», - рассказывает Веселов.

Благодаря тому, что эксперты лизинговых компаний всегда внимательно изучают бизнес своих клиентов, они в курсе многих отраслевых особенностей, которые могут влиять на платежеспособность. И чтобы сделать свой продукт максимально востребованным, лизингодатели эти особенности должны учесть.

На сегодня «Балтийский лизинг» реализует специальную программу для представителей АПК, в рамках которой они могут воспользоваться гибким сезонным графиком платежей. Графики выстраиваются таким образом, чтобы минимальные суммы приходились на сезон основных работ, когда у клиента ограничены статьи расходов. А после сбора урожая, когда сельскохозяйственные предприятия получают максимальную прибыль, график платежей корректируется.

Действие программы распространяется абсолютно на любую технику, необходимую фермерам для работы.

Филиал ООО "Балтийский лизинг" в Липецке:

ул. Советская, д.35, оф. 409

8 800 222 0 555, +7 (4742) 52 23 12



При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Данное предложение не является офертой



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