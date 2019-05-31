Водителя из Белгородской области будут судить за попытку подкупа липецкого автоинспектора

Прокурор Тербунского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику ДПС.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвиняемый, житель Белгородской области, профессиональный водитель, более 10 раз привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения.



В марте 2019 года его на автомобиле остановил инспектором ДПС. Поскольку у водителя имелись признаки опьянения, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование.



Водитель от исполнения требования инспектора отказался, однако понимая, что в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении и желая избегнуть наказания, предложил инспектору взятку в 10 500 рублей.



Инспектор от незаконного вознаграждения отказался, а в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дела по ч. 3 ст.30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).



Признав собранные в ходе следствия доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

