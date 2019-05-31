Происшествия

сегодня, 12:22

Водителя из Белгородской области будут судить за попытку подкупа липецкого автоинспектора

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#взятка
Водителя из Белгородской области будут судить за попытку подкупа липецкого автоинспектора

Прокурор Тербунского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику ДПС.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвиняемый, житель Белгородской области, профессиональный водитель, более 10 раз привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения.

В марте 2019 года его на автомобиле остановил инспектором ДПС. Поскольку у водителя имелись признаки опьянения, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование.

Водитель от исполнения требования инспектора отказался, однако понимая, что в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении и желая избегнуть наказания, предложил инспектору взятку в 10 500 рублей.

Инспектор от незаконного вознаграждения отказался, а в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дела по ч. 3 ст.30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

Признав собранные в ходе следствия доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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#взятка

Комментарии (5)

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нетербунец

3 минуты назад
паша рыжий не повелся на десятку и от работы отстранили
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Водила

9 минут назад
Вот дебил алкан,сейчас это нарушение от 50-60 тыс.руб ,не надо оскорблять автоинспекторов мелочью
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Палач

44 минуты назад
Водятел - жадина! Этой "десяткой" сам себе приговор подписал! Клинический идиот думал, сейчас у мента глазки заблестят! Видимо, сильно бухой был, раз залитый "синькой" моск отказывался работать...
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дальнобой

сегодня, 12:47
Сколько можно говорить - от пятидесяти! Иначе - оскорбление!
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Ч.

сегодня, 12:44
Это дезинформация и , точка !
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