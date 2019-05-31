Происшествия

сегодня, 11:09

Мужчину в Грязях могла убить разорвавшая кишечник бутылка

8 2144
#убийство
Мужчину в Грязях могла убить разорвавшая кишечник бутылка

Правоохранители ищут изощренного убийцу.

Как уже сообщал GOROD48, вчера в Грязях на улице Станционной нашли труп 44-летнего мужчины. Тело со следами жестоких побоев было обнаружено в квартире дома №4.

По данному факту, как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Эта формулировка свидетельствует о том, что, возможно, убивать мужчину, жившего на этой же улице и выпивавшего в компании знакомых в доме по соседству, его обидчик не хотел. Возможно, он желал лишь публично унизить собутыльника. Об этом может свидетельствовать то, что в задний проход погибшего была забита стеклянная бутылка. Судмедэспертизе предстоит выяснить, не стало ли причиной смерти потерпевшего внутренняя кровопотеря от разорванного кишечника.

Пока по данному уголовному делу никто не задержан.
8 2144
#убийство

Комментарии (8)

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тото

20 минут назад
Пусть Милонов законопроект предложит,чтобы всю стеклотару делали с широким горлышком,по типу кефирных бутылок времён СССР.Чтобы неудобно было проделывать фокусы с исчезновением бутылки в анусе.
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добрый ээх

25 минут назад
от зеков это все пошло а в мвд сейчас контингент то ээх... короче чем дальше в лес тем больше дров...и реально по городу стало много ходить пасажиров левых у них на физиономии написано кто....от туда.... осторожнее люди .женщины тоже Липецкие туповаты подбирают таких а потом финал примерно как у этого бедолаги....
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Моисеев

25 минут назад
Скрепненько
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НЕ ПАТРИОТ

35 минут назад
... Полицаи заразительный пример подали...
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добрый ээх

36 минут назад
за что боролись на то и....
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Так им нужно подсказать !

45 минут назад
ттт, Путин создал 25 миллионов Высокооплачиваемых рабочих мест , Пусть скорее идут устраиваются !
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ттт

53 минуты назад
в Грязях в районе ж/д вокзала стали люди попадаться, странные - явно недавно освободившиеся из мест заключения. Бродят потерянные и голодные, не знают где что. Амнистия похоже была. Ждите всплеска преступлений.
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Куда мир катится

сегодня, 11:18
Столько злобы ужас все от тьмы в светлом нравоучении
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