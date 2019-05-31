Происшествия
сегодня, 11:09
Мужчину в Грязях могла убить разорвавшая кишечник бутылка
Правоохранители ищут изощренного убийцу.
Как уже сообщал GOROD48, вчера в Грязях на улице Станционной нашли труп 44-летнего мужчины. Тело со следами жестоких побоев было обнаружено в квартире дома №4.
По данному факту, как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Эта формулировка свидетельствует о том, что, возможно, убивать мужчину, жившего на этой же улице и выпивавшего в компании знакомых в доме по соседству, его обидчик не хотел. Возможно, он желал лишь публично унизить собутыльника. Об этом может свидетельствовать то, что в задний проход погибшего была забита стеклянная бутылка. Судмедэспертизе предстоит выяснить, не стало ли причиной смерти потерпевшего внутренняя кровопотеря от разорванного кишечника.
Пока по данному уголовному делу никто не задержан.
По данному факту, как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Эта формулировка свидетельствует о том, что, возможно, убивать мужчину, жившего на этой же улице и выпивавшего в компании знакомых в доме по соседству, его обидчик не хотел. Возможно, он желал лишь публично унизить собутыльника. Об этом может свидетельствовать то, что в задний проход погибшего была забита стеклянная бутылка. Судмедэспертизе предстоит выяснить, не стало ли причиной смерти потерпевшего внутренняя кровопотеря от разорванного кишечника.
Пока по данному уголовному делу никто не задержан.
тото
добрый ээх
Моисеев
НЕ ПАТРИОТ
добрый ээх
Так им нужно подсказать !
ттт
Куда мир катится