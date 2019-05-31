Количество автобусов маршрута № 30 будет увеличено

С 5 июня на муниципальный маршрут № 30 «НЛМК - микрорайон «Елецкий» выйдут дополнительные автобусы. За счет этого, как сообщает департамент транспорта администрации Липецка, будут сокращены интервалы движения автобусов



Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах профильного департамента и МБУ «ЛГТК».





