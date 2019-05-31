Общество

сегодня, 11:07

Количество автобусов маршрута № 30 будет увеличено

6 482
#транспорт
Количество автобусов маршрута № 30 будет увеличено
С 5 июня на муниципальный маршрут № 30 «НЛМК - микрорайон «Елецкий» выйдут дополнительные автобусы. За счет этого, как сообщает департамент транспорта администрации Липецка, будут сокращены интервалы движения автобусов 

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах профильного департамента и МБУ «ЛГТК». 

  
6 482
#транспорт

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сырский

13 минут назад
Когда на линии №35 выведут новые автобусы с кондиционером???? такое количество людей едет на работу и с работы дышать нечем очень жарко все запечатано форточек практически нет... и еще нужен хотя бы 1 рейс №35-ого в будни в полночь от Вокзала все продлили по ангарской а №35-тый который раньше вообще до часу ходил ходит только до 23:07. Маршрут №36 вообще нужно закрыть почему его не закроют ???? на Ангарской полно транспорта и без №36 а вот №35 обязательно нужно еще добавить рейс в полночь от Вокзала и в вых и в будни.
ответить

111

18 минут назад
жители, №315 и №352 плохо ходят??? ты что куришь такое чувство что через 24-тый и ходит только №315 буквально один за одним.
ответить

kim

21 минуту назад
Просто нужно было продлить маршрут №9т до Елецкого и все дела не нужно на №30 было ничего добавлять.
ответить

жители

22 минуты назад
Они и так один за другим идут. А вот 352 и 315 плохо ходят. Но ведь они на НЛМК не идут, поэтому и не думает градоначальство об увеличении маршруток в этом направлении. СОКОЛ не интересует???
ответить

ольга

24 минуты назад
увеличьте автобусы по этому маршруту......просто душиловка по утрам
ответить

!!!

24 минуты назад
И так ходит не плохо что не скажешь о №24 мука в случае если хотя бы один сойдет с Линии интервал будет час а то и два едем как правила во вторую смену на работу едет в 13:30 а следующий только в 14:47 а если он еще сломается тот там вообще 3 часа провал!!!!! все частникам отдали а муниципальные не обслуживаются должным образом почему бы перевозчику №324-ого маршрута вдогонку не отдать маршрут №24 что бы выполнялись рейсы в равных долях на линии №324 и №24 а перевозчику №346 отдать маршрут №24а что бы выполнял рейсы по №346 и №24а в раных долях своими автобусами вот тогда будет порядок!!!! Кумовство надоело частные пепервозчики нашего города как правило слишком близкие к власти люди а о Карих вообще палец в рот не клади.
ответить

Еще в рубрике

Ремонт дороги по улице Ильича изменит схему движения транспорта
#дорожные работы
Ремонт дороги по улице Ильича изменит схему движения транспорта

26 минут назад

Общество
В ночном небе заметили странный объект
#НЛО
11
В ночном небе заметили странный объект

54 минуты назад

Общество
Председателем департамента ЖКХ станет Юлия Кабанцова
#кадры #назначения
22
Председателем департамента ЖКХ станет Юлия Кабанцова

сегодня, 11:04

Общество
Матч-шоу с участием Елены Темниковой: успей купить билет
#Металлург #футбол
Матч-шоу с участием Елены Темниковой: успей купить билет

сегодня, 10:13

Общество
Уволился гендиректор АО «ЛГЭК» Владимир Башкарев
#ЛГЭК
50
Уволился гендиректор АО «ЛГЭК» Владимир Башкарев

сегодня, 09:41

Общество
Нижний парк будут развивать частями
#Нижний парк
127
Нижний парк будут развивать частями

вчера, 19:29

Общество