16-летний студент украл «ВАЗ-2107»

За прошедшие сутки в Липецке сотрудники полиции раскрыли две кражи автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, первое из таких преступлений было совершено 26 мая с улицы Депутатской украли «ВАЗ-2107» 33-летнего горожанина. Оперуполномоченным уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления – 16-летний учащийся лицея.



30 мая от дома по улице Вермишева украли автомобиль «Нива». Позже машину в исправном состоянии нашли на улице Папина. Инспекторами ДПС задержан предполагаемый участник преступления – неработающий ранее судимый за кражи 35-летний мужчина.



Полицейские установили, что перед кражей задержанный общался с владельцем машины, двери автомобиля в этот момент были открыт, а ключ зажигания находился в салоне.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража».Подозреваемый заключен под стражу.



