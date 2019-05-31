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16-летний студент украл «ВАЗ-2107»

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#кража #угон
16-летний студент украл «ВАЗ-2107»

За прошедшие сутки в Липецке сотрудники полиции раскрыли две кражи автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, первое из таких преступлений было совершено 26 мая с улицы Депутатской украли «ВАЗ-2107» 33-летнего горожанина. Оперуполномоченным уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления – 16-летний учащийся лицея. 

30 мая от дома по улице Вермишева украли автомобиль «Нива». Позже машину в исправном состоянии нашли на улице Папина. Инспекторами ДПС задержан предполагаемый участник преступления – неработающий ранее судимый за кражи 35-летний мужчина.

Полицейские установили, что перед кражей задержанный общался с владельцем машины, двери автомобиля в этот момент были открыт, а ключ зажигания находился в салоне.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража».Подозреваемый заключен под стражу. 

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#кража #угон

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