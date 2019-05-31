Легкая атлетика: на пьедестале только те липчане, кто покинул малую родину

В Кубке России Строкова и Огарков завоевывали медали для Нижнего Новгорода и Брянска.

Кубок России в Сочи на стадионе имени Славы Метревели открыл соревновательный сезона для отечественных легкоатлетов. Воспитанники липецкой «королевы спорта» завоевали две «серебряные» медали, которыми порадовали Екатерина Строкова (на фото) в метании диска и Денис Огарков в эстафетном беге 4х100 метров.

Характерно, что оба наших призера давно выступают не за родной регион, а давно сделали Липецкой области ручкой и представляют соответственно Нижегородскую и Брянскую области.

Строкова в своей лучше попытке метнула диск на 61 метр и 10 сантиметров. Это далеко от личного рекорда спортсменки (65,78 в 2014 году), но принесло 2-е место. Чуть опередила Екатерина владимирская спортсменка Елена Панова, которая и стала победительницей соревнований – 61,39. Замкнула «тройку» Наталья Карпова из Омска – 57,48.

Огарков бежал за команду Брянской области эстафету 4х100 метров, и «потомки партизан» показали 2-й результат – 40,61 секунды. Победила команда Краснодарского края – 40,26, на третьем месте спринтеры Ульяновской области – 40,82.

В личном зачете в прошлом чемпион России Огарков на этот раз не блеснул: на коронных дистанциях 100 и 200 метров он был лишь 9-м и не попал в финал.

К пьедесталу почета были близки три спортсмена, выступавшие за Липецкую область. Но в итоге они на него так и не попали.

Андрей Ефремов в беге на 400 метров показал 4-й результат – 47,11, причем от «бронзового» призера пермяка Павла Ивашко он отстал всего на 7 сотых секунды, результат соперника – 47,04. Победителем здесь стал курянин Максим Федяев - 46,55, второе место занял Михаил Филатов из Санкт-Петербурга - 46,56.

Алексей Ефанов в прыжках в высоту занял 5-е место -219 см. Четыре спортсмена прыгнули на 223, по дополнительным показателем победителем стал Михаил Акименко (Кабардино-Балкария).

Вернулась в сектор для прыжков в высоту после рождения ребенка Кристина Королева, покорившая высоту 188 см, но оставшаяся 4-й по количеству затраченных попыток. Победила олимпийская чемпионка-2012 и чемпионка мира-2011 москвичка Анна Чичерова - 191, второе место у Александры Ярышкиной из столицы – 191, третье – у краснодарской прыгуньи Маргариты Корнейчук - 188.

Королева (в девичестве Полтавец), в свое время побеждавшая в Кубке мира в многоборье, не является воспитанницей липецкой легкой атлетики, а переехала в наш регион из Кемерово, выйдя замуж.

Елецкий прыгун в длину Павел Шалин показал лишь 9-й результат – 7,39 и не попал в финал. Победил Александр Меньков (Красноярский край) - 8,13. Многоборец Максим Королёв решил выступить в метании диска и занял 11-е место с результатом 45,94. Антон Чурилов (400 м), Яна Глотова (200 м), Елизавета Алисова (100 и 200 м) преодолеть квалификационные старты не сумели.

Фото zimbio.com