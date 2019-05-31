Происшествия

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В Липецке на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку

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#Авария #ДТП
В Липецке на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 мая в Липецке вечером на улице Студеновской 34-летний водитель «ВАЗа» допустил столкновение с мотоциклом под управлением 40-летнего мужчины. Мотоциклист получил травму и был госпитализирован.

В начале седьмого вечера на Воронежском шоссе 40-летний водитель «ВАЗ-2112» на пешеходном переходе сбил 15-летнюю девочку. С травмами ее госпитализировали.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 2002 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 85 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1614 случай превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (2)

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Насим

12 минут назад
Я, А ты проверял?
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Я

46 минут назад
В 15 лет врятли она еще девочка.
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