сегодня, 10:50
В Липецке на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку
За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.
В начале седьмого вечера на Воронежском шоссе 40-летний водитель «ВАЗ-2112» на пешеходном переходе сбил 15-летнюю девочку. С травмами ее госпитализировали.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 2002 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 85 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1614 случай превышения скорости.
Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Насим
Я