В Липецке на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 мая в Липецке вечером на улице Студеновской 34-летний водитель «ВАЗа» допустил столкновение с мотоциклом под управлением 40-летнего мужчины. Мотоциклист получил травму и был госпитализирован.

В начале седьмого вечера на Воронежском шоссе 40-летний водитель «ВАЗ-2112» на пешеходном переходе сбил 15-летнюю девочку. С травмами ее госпитализировали.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 2002 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 85 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1614 случай превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.