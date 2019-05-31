Общество
36 минут назад
Матч-шоу с участием Елены Темниковой: успей купить билет
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Грандиозный праздник для любителей спорта и музыки обещает массу сюрпризов.
Итак, приближается «час икс» - уже совсем скоро, 2 июня в воскресенье, Липецк содрогнется от рева трибун и музыкальных хитов!
Как уже сообщал GOROD48, в этот день на стадионе «Металлург» состоится большое, ожидаемое событие лета-2019. Завершающая встреча сезона липецкого ФК «Металлург» и команды «Кванта» из города Обнинска пройдет широко и с размахом: гостей ждет потрясающий праздник спорта под названием «Встреча лета».
Все начнется в 15:00, прежде всего гостей мероприятия приглашают в большую фан-зону, которая расположится на улице Ворошилова и будет состоять из ряда интерактивных развлекательных площадок. В программе выступление воронежского диджея Александра Кич, танцевальная программа коллектива «ACTION», работа различных арт-площадок, аквагримеров, розыгрыши призов от партнеров мероприятия, эффектные фотозоны и еще масса интересного. Гостеприимным «хозяином» фан-зоны выступит ведущий Алексей Майер.
В 17:00 – кульминация мероприятия – футбольный матч, который обещает быть жарким! Болельщики, готовьте запал азарта и глотки для поддержки своих команд! За вами – рев трибун.
А начиная с 19:00 попоем и потанцуем, как следует: на сцену выйдет хедлайнер встречи, звезда «Евровидения», выпускница проекта «Фабрика звезд», певица Елена Темникова! Представит ее ведущий торжественной части Артур Круза. Поклонников поп-звезды и просто любителей хорошей музыки ждет настоящее удовольствие – танцевать и подпевать. Впрочем, будет и на что посмотреть: концерт будет сопровождаться инновационным световым шоу.
Выступление Елены Темниковой в Липецке пройдет при поддержке радиостанции Европа Плюс.
Однако это еще не весь музыкальный «десерт»: ждите на сцене хореографических композиций от коллектива DEMOS и выступления группы Liverpool.
Расписание мероприятия >>
Внимание, продажа билетов уже идет вовсю! Купить места на восточную и западную трибуны можно здесь:
https://lipetsk.kassir.ru/koncert/elena-temnikova-mat и здесь https://lipetsk.kassy.ru/event/2-2093/
А также приобрести билеты на FOOTBAL SUMMER можно в кассе у стадиона ФК «Металлург» с 7:00 до 22:00 с 29.05 (со среды).
Справки пор телефону: (4742) 25-08-53.
Поспешите! Такое начало лета нельзя пропустить!
Мероприятие для лиц старше 6 лет.
Организатор АНО «ФК «Металлург»
ООО «Кассир.РУ Черноземье», 308010 (триста восемь ноль десять)
Белгород, ул. Королёва,5, помещение7
ОГРН 118 312 301 6460
Как уже сообщал GOROD48, в этот день на стадионе «Металлург» состоится большое, ожидаемое событие лета-2019. Завершающая встреча сезона липецкого ФК «Металлург» и команды «Кванта» из города Обнинска пройдет широко и с размахом: гостей ждет потрясающий праздник спорта под названием «Встреча лета».
Все начнется в 15:00, прежде всего гостей мероприятия приглашают в большую фан-зону, которая расположится на улице Ворошилова и будет состоять из ряда интерактивных развлекательных площадок. В программе выступление воронежского диджея Александра Кич, танцевальная программа коллектива «ACTION», работа различных арт-площадок, аквагримеров, розыгрыши призов от партнеров мероприятия, эффектные фотозоны и еще масса интересного. Гостеприимным «хозяином» фан-зоны выступит ведущий Алексей Майер.
В 17:00 – кульминация мероприятия – футбольный матч, который обещает быть жарким! Болельщики, готовьте запал азарта и глотки для поддержки своих команд! За вами – рев трибун.
А начиная с 19:00 попоем и потанцуем, как следует: на сцену выйдет хедлайнер встречи, звезда «Евровидения», выпускница проекта «Фабрика звезд», певица Елена Темникова! Представит ее ведущий торжественной части Артур Круза. Поклонников поп-звезды и просто любителей хорошей музыки ждет настоящее удовольствие – танцевать и подпевать. Впрочем, будет и на что посмотреть: концерт будет сопровождаться инновационным световым шоу.
Выступление Елены Темниковой в Липецке пройдет при поддержке радиостанции Европа Плюс.
Однако это еще не весь музыкальный «десерт»: ждите на сцене хореографических композиций от коллектива DEMOS и выступления группы Liverpool.
Расписание мероприятия >>
Внимание, продажа билетов уже идет вовсю! Купить места на восточную и западную трибуны можно здесь:
https://lipetsk.kassir.ru/koncert/elena-temnikova-mat и здесь https://lipetsk.kassy.ru/event/2-2093/
А также приобрести билеты на FOOTBAL SUMMER можно в кассе у стадиона ФК «Металлург» с 7:00 до 22:00 с 29.05 (со среды).
Справки пор телефону: (4742) 25-08-53.
Поспешите! Такое начало лета нельзя пропустить!
Мероприятие для лиц старше 6 лет.
Организатор АНО «ФК «Металлург»
ООО «Кассир.РУ Черноземье», 308010 (триста восемь ноль десять)
Белгород, ул. Королёва,5, помещение7
ОГРН 118 312 301 6460
228
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