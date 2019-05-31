Происшествия
37 минут назад
55-летний житель Плеханово воткнул нож в собутыльника
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Раненый остался жив.
30 мая в больницу из села Плеханово с проникающим ножевым ранением доставили 53-летнего мужчину. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевой раны. Им оказался 55-летний знакомый раненого.
Оказалось, что мужчины вместе выпивали и поссорились. Старший собутыльник схватил нож и ударил младшего.
По факту причинения тяжких телесных повреждений 53-летнему мужчине возбуждено уголовное дело. Следствие ведет СУ СК РФ по Липецкой области.
Оказалось, что мужчины вместе выпивали и поссорились. Старший собутыльник схватил нож и ударил младшего.
По факту причинения тяжких телесных повреждений 53-летнему мужчине возбуждено уголовное дело. Следствие ведет СУ СК РФ по Липецкой области.
3 463
Кречет
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