55-летний житель Плеханово воткнул нож в собутыльника

Раненый остался жив.

30 мая в больницу из села Плеханово с проникающим ножевым ранением доставили 53-летнего мужчину. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевой раны. Им оказался 55-летний знакомый раненого.



Оказалось, что мужчины вместе выпивали и поссорились. Старший собутыльник схватил нож и ударил младшего.



По факту причинения тяжких телесных повреждений 53-летнему мужчине возбуждено уголовное дело. Следствие ведет СУ СК РФ по Липецкой области.







