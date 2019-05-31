Происшествия

37 минут назад

55-летний житель Плеханово воткнул нож в собутыльника

3 463
#поножовщина
55-летний житель Плеханово воткнул нож в собутыльника

Раненый остался жив.

30 мая в больницу из села Плеханово с проникающим ножевым ранением доставили 53-летнего мужчину. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевой раны. Им оказался 55-летний знакомый раненого.

Оказалось, что мужчины вместе выпивали и поссорились. Старший собутыльник схватил нож и ударил младшего.

По факту причинения тяжких телесных повреждений 53-летнему мужчине возбуждено уголовное дело. Следствие ведет СУ СК РФ по Липецкой области.



3 463
#поножовщина

Комментарии (3)

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Кречет

1 минуту назад
В Плеханово живут одни придурки,которые только по синьке что-то и могут.
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Палач

5 минут назад
Не бойся нож, а бойся вилки! Один удар - четыре дырки! Не бойся нож, а бойся лома! Один удар - три перелома... )))
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007

11 минут назад
красава
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