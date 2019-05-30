сегодня, 20:54
Пьяный липчанин оставил угнанную машину у отдела полиции и отправился за пивом
За несколько минут закончился в Липецке поиск угнанного автомобиля "Форд Мондео". Оперативники нашли машину в нескольких шагах от отдела полиции №3.
Ориентировку на угнанный автомобиль передали во все подразделения полиции города. Вскоре, сотрудники отдела полиции №3 нашли автомобиль - "Форд" был припаркован на улице Доватора. Причем в нескольких шагах от здания отдела.
Затем объявился и угонщик. Оказалось, что он отравился на украденной машине к магазину "Красное и Белое", где купил пиво. На выходе из магазина его встретили полицейские.
По пути от Папина к Доватора мужчина, оказавшийся пьяным, попал в небольшую аварию и скрылся с места ДТП.
Он
Он
Автохам
Какая
Ксю
Не. НУ
Не , ну Путин - ВЕЩЬ
Это нормально
P.S.
А