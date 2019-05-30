Пьяный липчанин оставил угнанную машину у отдела полиции и отправился за пивом

За несколько минут закончился в Липецке поиск угнанного автомобиля "Форд Мондео". Оперативники нашли машину в нескольких шагах от отдела полиции №3.

Вечером 30 мая в Липецке с улицы Папина угнали автомобиль "Форд Мондео". Угонщик похитил машину, каким-то образом завладев ключом зажигания.



Ориентировку на угнанный автомобиль передали во все подразделения полиции города. Вскоре, сотрудники отдела полиции №3 нашли автомобиль - "Форд" был припаркован на улице Доватора. Причем в нескольких шагах от здания отдела.



Затем объявился и угонщик. Оказалось, что он отравился на украденной машине к магазину "Красное и Белое", где купил пиво. На выходе из магазина его встретили полицейские.



По пути от Папина к Доватора мужчина, оказавшийся пьяным, попал в небольшую аварию и скрылся с места ДТП.





