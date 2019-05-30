Происшествия

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Пьяный липчанин оставил угнанную машину у отдела полиции и отправился за пивом

24 1740
#угон
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Пьяный липчанин оставил угнанную машину у отдела полиции и отправился за пивом

За несколько минут закончился в Липецке поиск угнанного автомобиля "Форд Мондео". Оперативники нашли машину в нескольких шагах от отдела полиции №3.

Вечером 30 мая в Липецке с улицы Папина угнали автомобиль "Форд Мондео". Угонщик похитил машину, каким-то образом завладев ключом зажигания. 

Ориентировку на угнанный автомобиль передали во все подразделения полиции города. Вскоре, сотрудники отдела полиции №3 нашли автомобиль - "Форд" был припаркован на улице Доватора. Причем в нескольких шагах от здания отдела.

Затем объявился и угонщик. Оказалось, что он отравился на украденной машине к магазину "Красное и Белое", где купил пиво. На выходе из магазина его встретили полицейские.

По пути от Папина к Доватора мужчина, оказавшийся пьяным, попал в небольшую аварию и скрылся с места ДТП.


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24 1740
#угон
1

Комментарии (24)

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Он

16 минут назад
Сначала подумал они обдолбаные, ну явно не адекватные были
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Он

17 минут назад
* видел этих 3х дебилов за рулем сразу подумал что то с ними не так. Оказывается они еще ее и угнали пипец липецк
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Автохам

23 минуты назад
На газоне стояла???
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Какая

25 минут назад
1, брюхата Она. Ваще бесплодная Путиноиды открывает ещё ОНКО - всех туды !
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Ксю

29 минут назад
Тварь !! Моральный урод!! Нет смысла ходить по земле и травить её .. такие твари живучие
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Не. НУ

36 минут назад
Россияне тупые !!! Вааще !
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Не , ну Путин - ВЕЩЬ

38 минут назад
Не , ну путиноиды вещь , Идут какать ..,штаны снимают , а трусы забывают , Вау IQ ,Не ,ну Путин вещь!, КАда за него можно ещё по голосовать , Не ,ну Путин ВещЬ!
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Это нормально

43 минуты назад
GTA V. Обычные полицайские будни...
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P.S.

45 минут назад
Сайт тухляк. Никого давно не удивляют оборзевшие люди, как и отчаявшиеся тоже, вот аочему комментирование по управляшкам закрыли, мы много чудес расчудесных поведали бы. Хотя правильно, из ПТУ еще помню. - пароварку надо закручивать сильнее, чтобы уж взорвалось, так взорвалось.
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А

47 минут назад
GTA V, Путиноиды все сОсУТ!!!!.
ответить
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