Общество

22 минуты назад

В теплую погоду борцы с уличной торговлей все чаще конфисковывают квас

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В теплую погоду борцы с уличной торговлей все чаще конфисковывают квас

Сегодня «добычей» сотрудников стали 20 бочек кваса и лимонада.

С наступлением теплой погоды борцы с уличной торговлей в Липецкой области все чаще конфискуют у продавцов кеги с прохладительными напитками.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, сегодня проверяющие на трассе Липецк-Усмань задержали 4-х человек, продававших напитки вдоль дороги.

Теперь им грозит штраф, а товар пришлось отдать «государевым людям» - 20 кег (бочек) с квасом и лимонадом.

Фото liptorg-cp.ru

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