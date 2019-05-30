Происшествия
38 минут назад
Полет мотоциклиста через крышу автомобиля сняла камера наблюдения
Сегодня в 17.12 на улице Студеновской в Липецке столкнулись мотоцикл и автомобиль "ВАЗ". От удара мотоциклист перелетел через крышу машины и упал на асфальт. К счастью, водитель мотоцикла остался жив.
Аварию зафиксировала камера наружного наблюдения.
Аварию зафиксировала камера наружного наблюдения.
Вот что.
наблюдатель
Безмозглые двухколёсные
Жаль2
Тупой Урри
Урри из электроника
Из проверенных источников