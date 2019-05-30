Происшествия

38 минут назад

Полет мотоциклиста через крышу автомобиля сняла камера наблюдения

7 689
#авария #ДТП
Сегодня в 17.12 на улице Студеновской в Липецке столкнулись мотоцикл и автомобиль "ВАЗ". От удара мотоциклист перелетел через крышу машины и упал на асфальт. К счастью, водитель мотоцикла остался жив.

Аварию зафиксировала камера наружного наблюдения. 
7 689
#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Вот что.

2 минуты назад
Мациклетчик всегда прав....
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наблюдатель

3 минуты назад
успел хруст, молодец.
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Безмозглые двухколёсные

4 минуты назад
Сегодня радуют... а ещё не вечер
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Жаль2

9 минут назад
Согласен.
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Тупой Урри

10 минут назад
Урри из электроника, ты опять тут?
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Урри из электроника

12 минут назад
Щазз петушары тазаводы оживяться!!!
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Из проверенных источников

22 минуты назад
Кто прав-виноват рассудит следствие, но почему такое равнодушие других "участников движения".
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