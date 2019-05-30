Полет мотоциклиста через крышу автомобиля сняла камера наблюдения

Сегодня в 17.12 на улице Студеновской в Липецке столкнулись мотоцикл и автомобиль "ВАЗ". От удара мотоциклист перелетел через крышу машины и упал на асфальт. К счастью, водитель мотоцикла остался жив.



Аварию зафиксировала камера наружного наблюдения.