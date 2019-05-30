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12 минут назад

Группа НЛМК запускает новое производство на вторичных ресурсах

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#экология #сырье
Группа НЛМК запускает новое производство на вторичных ресурсах

Группа НЛМК начала горячие испытания на фабрике по производству металлургических брикетов для доменных печей. Проект позволит получать сырье из отходов доменного производства, а также перерабатывать ранее накопленные отходы.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, технология производства – собственная разработка компании. Ее идея принадлежит почетному металлургу РФ, профессору, бывшему главному доменщику Новолипецкого комбината Ивану Курунову, трагически погибшему в 2017 году. Именно под его руководством была разработана концепция фабрики. Мощность нового производственного комплекса составляет 700 тыс. тонн брикетов в год.  

Брикеты изготавливают из железосодержащих отходов, которые образуются в процессе очистки доменного газа, а также улавливания коксовой и угольной пыли. В основе технологии производства брикетов – экологически безопасный метод прессования без обжига. Получаемые брикеты будут использоваться как сырье в процессе выплавки чугуна и будут частично замещать первичное железорудное и угольное сырье.  

«С 2000 года компания вложила в природоохранные проекты более 1 млрд долларов. Это позволило при росте производства на 60% снизить удельные выбросы более чем на 50%. Мы достигли уровня наилучших доступных технологий (НДТ) в России и рассматриваем все проекты модернизации и нового строительства через призму НДТ. Фабрика брикетирования также построена с использованием НДТ и является отличным примером экологичного и ресурсосберегающего производства, которое при этом позволяет повышать нашу эффективность», - прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин. 

Для нового производственного комплекса смонтировали высокоэффективную пылегазоочистку, которая позволит избежать пыления при перегрузке сыпучих веществ и обеспечит очистку воздуха на уровне НДТ.  

Инвестиции в проект составили 3 млрд рублей. Реализация проекта создает на НЛМК около 200 новых рабочих мест. 
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#экология #сырье

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