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Группа НЛМК запускает новое производство на вторичных ресурсах
Группа НЛМК начала горячие испытания на фабрике по производству металлургических брикетов для доменных печей. Проект позволит получать сырье из отходов доменного производства, а также перерабатывать ранее накопленные отходы.
Брикеты изготавливают из железосодержащих отходов, которые образуются в процессе очистки доменного газа, а также улавливания коксовой и угольной пыли. В основе технологии производства брикетов – экологически безопасный метод прессования без обжига. Получаемые брикеты будут использоваться как сырье в процессе выплавки чугуна и будут частично замещать первичное железорудное и угольное сырье.
«С 2000 года компания вложила в природоохранные проекты более 1 млрд долларов. Это позволило при росте производства на 60% снизить удельные выбросы более чем на 50%. Мы достигли уровня наилучших доступных технологий (НДТ) в России и рассматриваем все проекты модернизации и нового строительства через призму НДТ. Фабрика брикетирования также построена с использованием НДТ и является отличным примером экологичного и ресурсосберегающего производства, которое при этом позволяет повышать нашу эффективность», - прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.
Для нового производственного комплекса смонтировали высокоэффективную пылегазоочистку, которая позволит избежать пыления при перегрузке сыпучих веществ и обеспечит очистку воздуха на уровне НДТ.
Инвестиции в проект составили 3 млрд рублей. Реализация проекта создает на НЛМК около 200 новых рабочих мест.