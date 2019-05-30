На металлургическом саммите в Липецке обсудили экологию

17-й международный металлургический саммит «Русская сталь: стратегия роста» проходит в Липецке 30-31 мая.

Саммит посвящен роли черной металлургии в экономике страны. Вопросы, которые обсуждали участники, тесно пересекались с задачами нацпроектов — сохранение человеческого трудового капитала, снижение выбросов, переработка отходов производства и пр. Впервые с 2003 года главное событие российского металлургического бизнеса прошло не в Москве, а в одном из регионов присутствия компаний черной металлургии – в Липецке, на основной производственной площадке Группы НЛМК. Таким образом участники саммита могли ознакомиться с производством, практикой охраны труда, решения экологических и других проблем.«Черная металлургия сегодня является одной из базовых отраслей российской экономики, ее доля в ВВП России составляет 5%, и до 40% дают предприятия, связанные с металлургическим производством, - отметил, приветствуя участников саммита, президент Ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин. - Соответственно, многие нацпроекты являются ключевыми в работе и развитии металлургических предприятий. Например, в вопросах экологической безопасности: с 2000 года производство стали выросло в стране на 20%, объемы выбросов, напротив, снизились на 17%».Развитие собственного производства остается в центре внимания. Так, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов предложил обсудить вопрос, как отходы металлургического производства — в частности, товарный лом - сделать частью поддержки несырьевого сектора. «Мы предлагаем квотировать экспорт лома, чтобы не допустить его вывоз из страны — важный для работы металлургических предприятий ресурс должен оставаться на своей территории. К слову, так поступают практически все страны — работают на то, чтобы собственная сырьевая база обеспечивала собственные производства, и лишь во вторую очередь помогала развивать экономику соседей.Вопросы экологии в рамках нацпроекта «Экология» впервые попали в ключевые приоритетные направления, и здесь металлургические предприятия могут показать результат, отметил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов. «Позитивные тенденции есть: несмотря на рост потребления, удалось стабилизировать объемы вредных выбросов, сейчас рассматривается законопроект о квотировании выбросов, создается комплексная нормативная база по наилучшим доступным технологиям (НДТ)».Одна из причин проведения саммита в Липецке — наш город попал в число 12 участников проекта «Чистый воздух». Его мероприятия, где власть и бизнес объединят усилия, должны кардинально улучшить качество воздуха в Липецке уже к 2024 году. Так, в рамках реализации национального проекта «Экология» Группа НЛМК, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и администрация Липецкой области подписали четырехстороннее Соглашение о взаимодействии в сфере экологического развития. Соглашение подписали президент Группы НЛМК Григорий Федоришин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов, временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.Соглашение предусматривает выполнение Группой НЛМК комплекса проектов модернизации и нового строительства и включает целевые показатели по сокращению как валовых выбросов в атмосферу, так и выбросов конкретных веществ, находящихся в мониторинге Росприроднадзора. Общий объем инвестиций в такие проекты превысит 110 млрд рублей до 2023 года, из них непосредственно в природоохранное оборудование будет направлено около 20 млрд рублей. «С 2000 года Группа НЛМК вложила более 1 млрд долларов в природоохранные проекты. Как результат – при росте производства стали на 60% общие выбросы снизились на 23%, был достигнут российский уровень НДТ. Целью на следующие пять лет является достижение уровня НДТ Евросоюза», - прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.