48 минут назад
1 июня в центре Липецка временно ограничат дорожное движение
В субботу, 1 июня, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню защиты детей, в центре Липецка будет введено временное ограничение движения транспорта.
С 11.45 до 16.30 на улице Плеханова от площади Плеханова до площади Театральная.
На указанных участках будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных оперативных служб, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка.