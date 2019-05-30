Общество

48 минут назад

1 июня в центре Липецка временно ограничат дорожное движение

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#дорожное движение
1 июня в центре Липецка временно ограничат дорожное движение

В субботу, 1 июня, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню защиты детей, в центре Липецка будет введено временное ограничение движения транспорта.

С 10.45 до 12.20 на улице Зегеля от площади Плеханова до улицы Ленина.

С 11.45 до 16.30 на улице Плеханова от площади Плеханова до площади Театральная.

На указанных участках будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных оперативных служб, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка.

474
#дорожное движение

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