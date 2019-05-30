«Стальная команда» выиграла «обрусевший» этап Кубка Европы (ФОТО)

Международным такой успех может считаться только формально.

Экипаж липецкой яхты «Steal team» («Стальная команда») стал победителем 3-го этапа Кубка Европы по парусному спорту в классе «Микро», который прошел в Москве на Пироговском водохранилище.

Два предыдущих этапа Кубка Старого Света проходили соответственно во Франции и Германии, но липчане в них не участвовали по причине нехватки финансов. Вообще в турнире наметилась не лучшая тенденция: россияне практически не выезжают на этапы за рубеж, а иностранцы в свою очередь не едут к нам.

Поэтому в Москве на старт вышли всего 15 экипажей – в основном отечественных, которые слегка разбавили лодки из Эстонии, Казахстана и Германии – единственной страны из дальнего зарубежья, которая прислала в российскую столицу один экипаж.







В итоге на пьедестал почета поднялись исключительно россияне: «Стальная команда» была первой, второй результат показала яхта из Москвы во главе с решившим поэкспериментировать в классе «Микро» членом олимпийской сборной России в классе «Финн» Аркадием Кистановым. На третьем месте – яхтсмены из Екатеринбурга.

Как рассказал GOROD48 шкипер «Стальной команды» мастер спорта международного класса Владимир Баженов, в этом году наши яхтсмены собрали чисто липецкий состав, в который также входят мастера спорта Андрей Бабушкин и Андрей Кузьмин.







Следующий этап Кубка Европы пройдет в июне в Пскове, но липчане его пропустят из-за того, что в День России 12 июня будут принимать в показательных выступлениях в родном городе. Всего в Кубке в этом году запланировано 10 этапов, включая последний в ноябре во Франции, но сумеют ли наши земляки еще хоть раз выйти на старт – большой вопрос.

- В июле в Казани примем участие в чемпионате России, а с 17 по 24 августа собираемся на чемпионат мира в Словакию. Пока это все наши планы, – поделился Баженов.



Фото предоставлено участниками экипажа «Steal team»