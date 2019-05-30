Общество

34 минуты назад

Мошенники обзванивают работодателей от имени госинспекции труда

1 344
#мошенничество
Мошенники обзванивают работодателей от имени госинспекции труда
Государственная инспекция труда в Липецкой области информирует, что на территории области зафиксированы массовые случаи телефонных звонков в адрес работодателей от неустановленных лиц, предлагающих от имени гострудинспекции сертификаты, которые позволят избегать проверок, а также услуги по подготовке пакета документов, наличие которых якобы необходимо при проведении назначенной проверки.

За сертификаты и документы звонившие просят деньги.

Государственная инспекция труда в Липецкой области не предоставляет коммерческих услуг и не сотрудничает со сторонними организациями.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, просьба информировать Государственную инспекции труда в Липецкой области по телефону 34-03-81.
1 344
#мошенничество

Комментарии (1)

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Ха

7 минут назад
Наших работодателей хрен вокруг пальца обведёшь. Они сами кого хош нае.. ут
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