Мошенники обзванивают работодателей от имени госинспекции труда

Государственная инспекция труда в Липецкой области информирует, что на территории области зафиксированы массовые случаи телефонных звонков в адрес работодателей от неустановленных лиц, предлагающих от имени гострудинспекции сертификаты, которые позволят избегать проверок, а также услуги по подготовке пакета документов, наличие которых якобы необходимо при проведении назначенной проверки.



За сертификаты и документы звонившие просят деньги.



Государственная инспекция труда в Липецкой области не предоставляет коммерческих услуг и не сотрудничает со сторонними организациями.



В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, просьба информировать Государственную инспекции труда в Липецкой области по телефону 34-03-81.

