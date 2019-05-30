сегодня, 15:20
ЕГЭ по математике в Липецкой области выпускники сдали без нарушений
ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в основной период прошел в регионе без сбоев и нарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области.
В случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи в резервные сроки. Это позволит ученикам, которые не справились с профильным уровнем по математике, сдать базовый и получить аттестат об окончании школы. Также по новому порядку выпускники прошлых лет, уже имеющие аттестат, не смогут улучшить свой результат на Едином экзамене по базовой математике.
Как отмечают в управлении, с 2019 года право на «золотую медаль» выпускникам необходимо подтверждать высокими баллами ЕГЭ. Аттестат с отличием выдается выпускникам 11 классов, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, успешно прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторной аттестации) и набравшим не менее 70 баллов по ЕГЭ по русскому языку и профильной математике (пять баллов по базовой математике).
333