ЕГЭ по математике в Липецкой области выпускники сдали без нарушений

ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в основной период прошел в регионе без сбоев и нарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области.



Экзамен сдавали почти пять тысяч выпускников. При этом, более трех тысяч выпускников 2019 года выбрали для сдачи математику на профильном уровне, соответственно они смогут предъявить результаты экзамена для поступления в вузы.



В случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи в резервные сроки. Это позволит ученикам, которые не справились с профильным уровнем по математике, сдать базовый и получить аттестат об окончании школы. Также по новому порядку выпускники прошлых лет, уже имеющие аттестат, не смогут улучшить свой результат на Едином экзамене по базовой математике.



Как отмечают в управлении, с 2019 года право на «золотую медаль» выпускникам необходимо подтверждать высокими баллами ЕГЭ. Аттестат с отличием выдается выпускникам 11 классов, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, успешно прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторной аттестации) и набравшим не менее 70 баллов по ЕГЭ по русскому языку и профильной математике (пять баллов по базовой математике).

