сегодня, 17:06
В последний день мая в Липецкой области до +32
В ближайшие трое суток с приближением холодного атмосферного фронта с запада в Липецкой области пройдут кратковременные дожди с грозами и ветром до 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-23 градуса тепла, что на 2-6 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков, однако вечером прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем около 30 градусов тепла.
День 31 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 2 градуса тепла.