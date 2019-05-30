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сегодня, 17:06

В последний день мая в Липецкой области до +32

346
#жара
В последний день мая в Липецкой области до +32

В ближайшие трое суток с приближением холодного атмосферного фронта с запада в Липецкой области пройдут кратковременные дожди с грозами и ветром до 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-23 градуса тепла, что на 2-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 7-12 м/сек, при грозах возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем - от 27 до 32 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков, однако вечером прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем около 30 градусов тепла.

День 31 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 2 градуса тепла.

346
#жара

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